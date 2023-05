Sportlich in den Mai gefeiert

Hüttenfeld. Bei sonnigem Frühlingswetter wurde der Maianfang in Hüttenfeld auf die sportliche Art begrüßt. Das traditionelle Maifest der SG Hüttenfeld erfreute sich in diesem Jahr besonders großer Beliebtheit und zog mit Mitmachaktionen und einem großen Turnier der Fußballjugend Besucher aus nah und fern in den Sportpark „Am Hegwald“.

Gerade von Familien mit Kindern wurde die Veranstaltung gut angenommen, wurde doch besonders für die Jüngsten viel geboten. Die Abteilungen Jugendfußball, Sportschützen und Tischtennis gestalteten das diesjährige Programm. Während auf dem Rasenplatz das große Fußballturnier der E-, F- und G-Jugend zum Zuschauen einlud, konnten die Kinder bei dem Stationenlauf der Sportschützen- und Tischtennisabteilung selbst aktiv werden.

Im Zelt und neben dem Fußballplatz sorgten die ehrenamtlichen Helfer des Sportvereins mit Grillgut und einem großen Kuchenbuffet für das leibliche Wohl der Gäste. Wegen des durchgehend großen Andrangs hatten sie damit alle Hände voll zu tun. Durch das Fußballturnier, das inzwischen schon über die Region hinaus bekannt ist, zog das Maifest der SGH auch einige auswärtige Besucher an, wie etwa aus Mannheim, Ladenburg und sogar aus Speyer.

Einige Familien machten es sich rund um den Fußballplatz mit Decken gemütlich, sodass es an manchen Stellen einem großen Picknick ähnelte.

Auf dem Rasen begann das Turnier am Vormittag mit den Spielen der Bambinis, bei denen es noch nicht um Platzierungen geht. Nachdem jeder gegen jeden gespielt hatte, versammelten sich die sieben Mannschaften auf dem Platz, sodass sich alle Teilnehmer eine Medaille und eine Mannschaftsurkunde abholen konnten. Da die Kinder der G-Jugend im regulären Spielbetrieb mit nur vier Spielern und ohne Torwart spielen, war es für sie besonders aufregend, dass sie diesmal mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf große Tore spielen durften.

Im Anschluss an die Siegerehrung starteten die Spiele der F-Jugend auf zwei Feldern. Letztlich konnte sich die Spieler der SG Blumenau als Sieger durchsetzen und wurden dafür mit einem Pokal ausgezeichnet. Platz 2 belegte die am weitesten angereiste Mannschaft des Sportvereins RW Speyer, gefolgt vom VfB Lampertheim, die ebenfalls beide einen Pokal erhielten. Für alle anderen Spieler gab es Medaillen und Mannschaftsurkunden.

Zuletzt spielten die ältesten Spieler des Turniers um die Platzierungen in der F-Jugend. Der SV Laudenbach konnte sich über Platz 3 freuen. In einem spannenden Finale rangen die Mannschaften des SC Käfertal und des MTSV Beindersheim um Platz 1 und 2. Da in der regulären Spielzeit keine Entscheidung herbeigeführt werden konnte, kam es zum Achtmeterschießen, das die Käfertäler für sich entscheiden konnten. Das gesamte Turnier über wurden die Nachwuchskicker von dem fairen Publikum angefeuert und von den Eltern der Gastmannschaften gab es viele positive Rückmeldungen zur Organisation und dem Rahmenprogramm.

Geschicklichkeit gefragt

Alle Kinder, die nicht im Turnier aktiv waren, tummelten sich den ganzen Tag über bei den Spielstationen der Sportschützen- und Tischtennisabteilung. Die beiden Abteilungen hatten verschiedene Spiele aufgebaut, an denen die jungen Besucher sportliche Herausforderungen bewältigen mussten. Dabei waren Balance, Koordination und Geschicklichkeit gefragt. Neben einem Stelzenparkours und einem Balancierbalken mussten beispielsweise Ringe auf Pylonen, oder Bälle mit angemessenem Schwung in einen Eimer geworfen werden. An der Armbruststation, die durchgängig belagert wurde, konnte man betreut von der Schützenjugend seine Treffgenauigkeit mit Gummipfeilen unter Beweis stellen. Ergänzt wurde das Angebot von den Stationen der Jugendtrainer der Tischtennisabteilung, bei denen die Kinder mit Schläger und Ball das Tischtennis-Sportabzeichen ablegen konnten.

Insgesamt 78 Jungen und Mädchen nahmen an den Aktionen teil, so viele wie noch nie zuvor. Wer alle Stationen erfolgreich absolviert hatte, konnte sich am Ende ein kleines Geschenk abholen, das auch abseits des Sportplatzes zur Bewegung animieren soll. red