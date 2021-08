Sportler kämpfen sich durch Corona-Krise

Hofheim. Auch aus den einzelnen Abteilungen des TV Hofheim gab es bei der Jahreshauptversammlung des Vereins (wir haben berichtet) einiges zu referieren. Dabei wurden vor allem die Schwierigkeiten deutlich, mit denen die einzelnen Abteilungen während der Pandemie zu kämpfen hatten.

Mit Online-Fitness-Training hielt etwa Volleyballtrainerin Jasmin Baierle ihr Damenteam bei Laune, um dann während der Lockerungen im Sommer 2020 auf die Beachvolleyballfelder des Turnvereins im Hofheimer Sportpark auszuweichen. Auch aktuell sind die Volleyballdamen, die mit Bürstadt kooperieren, montags und mittwochs auf den Beach-Volleyballfeldern in Hofheim anzutreffen. „Das Trainingsangebot wird angenommen“, erklärte Jasmin Baierle bei der Jahreshauptversammlung – auch wenn die Mannschaft nicht für die anstehende Runde beim Verband gemeldet ist. Das Team rüstet sich für 2022. Schwieriger gestaltet sich das Unterfangen für Arkadius Czogalla, der den Volleyballnachwuchs bei Laune halten muss.

Die von Ingrid Bamberg geleitete Turnabteilung bot in verschiedenen Bereichen Onlinetraining an. Den Kleinen wurden jede Woche neue Herausforderungen per Aufgabenblätter geboten. Gruppen im Erwachsenenbereich mussten zweitweise aufgeteilt werden. Da aufgrund der Hygienemaßnahmen die Schulturnhalle nicht zur Verfügung stand, fanden die Turner Zuflucht im eigenen Vereinsheim und der Sporthalle. Im Rahmen seines 125. Jubiläums wird der Turnverein im kommenden Jahr das Bergsträßer Turnfest ausrichten.

Der Pandemie trotzte die von Manfred Schober, Michael Schnell, Roland Schulz und Regine Kraus betreute Sportabzeichengruppe, die 81 Absolventen zählte. 43 Erwachsene und 38 Jugendliche erfüllten die Anforderungen im Coronajahr 2020. „Wir stemmen das gut“, freute sich Regine Kraus.

Nach zwei rekordverdächtigen Auftaktveranstaltungen mit einer Jugenddisco sowie dem Kinderkräppelkaffee im Februar 2020 musste der Jugendausschuss sämtliche weitere Aktivitäten absagen. In den Herbstferien soll mit einem Bastelnachmittag die Arbeit wieder aufgenommen werden.

Von zehn gemeinsamen Trainingseinheiten über die Sommermonate 2020 berichtete Nicole Bittmann von der Leichtathletikabteilung. In diesem Jahr wurde das Training im Juni wieder aufgenommen. Seitdem nehmen zwischen 40 und 45 Kinder am Übungsbetrieb auf dem Sportgeläünde teil. Neu im breit aufgestellten Trainerteam mit Andrea Hilsheimer, Lena McFarland, Michelle Klimanietz, Nicole Bittmann, Sven Bickel, Uta Jessberger-Wetzel, Verena Salomon und Winfried Höfle ist die 15-jährige Anna Müller. Im September plant die Abteilungsdoppelspitze Verena Salomon und Nicole Bittmann die Freiluftvereinsmeisterschaften.

Auf drei Radtouren und einer Wanderung reduzierte sich das Angebot der Wanderabteilung im vorigen Jahr. Auch eine Mehrtagesradtour wurde abgesagt. Wie Abteilungsleiterin und Ehrenmitglied Anette Mecke berichtete, hat sich die Gruppe durch den Tod dreier langjähriger Teilnehmer weiter verkleinert. Keine Berichte gab es aus den Abteilungen Tischtennis und Handball, deren Abteilungsleitungen nach wie vor unbesetzt bleiben.

TVH-Chef Markus Reis würdigte das Engagement von Günter Cepok, der gerade Jugendliche an der Nibelungenschule durch das Kooperationsprojekt „Schule und Verein“ zum Tischtennissport dieser einst so erfolgreichen Abteilung heranführt und neu belebt.

Reis bedankte sich auch bei Manfred Schober und Jürgen Mecke aus dem Vorstand, die sich fast 30 Jahre um das Mitgliederwesen und den IT-Bereich des Vereins gekümmert hatten und für diesen Bereich zukünftig nun nicht mehr zur Verfügung stehen. fh