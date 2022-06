Sportabzeichensaison nimmt Fahrt auf

Lampertheim. Die Verleihung der Sportabzeichen für das Jahr 2021 fand jüngst im Adam-Günderoth-Stadion statt. 44 Kinder und 36 Erwachsene bekamen vom Ersten Stadtrat Marius Schmidt zusammen mit den Sportabzeichenprüfern Norbert Küppers, Inge Braunger, Sibylle Markert, Renate Seelinger und Jürgen Herbel die jeweiligen Urkunden und Abzeichen überreicht. Unterdessen hat die neue Sportabzeichensaison schon wieder begonnen.

Die weiteren Termine im Überblick: Schwimmen findet am Dienstag, 5. Juli, 17.30 Uhr, im Freibad der Biedensand-Bäder statt, Radfahren folgt am Dienstag, 12. Juli, 17.30 Uhr, auf dem Radweg entlang der B44, Treffpunkt ist am Ortseingang Lampertheim, und Walking wird am Samstag, 16. Juli, 10 Uhr, abgenommen. Treffpunkt: Waldesruh am Lampertheimer Wald.

Das Training und die Abnahme der Disziplinen aus dem Bereich Leichtathletik erfolgen immer dienstags ab 17.30 Uhr im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion (bis Saisonende 11. Oktober). red (Bilder: Sportabzeichen Lampertheim)