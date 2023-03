Spitzklicker treten auf

Viernheim. Die Spitzklicker präsentierten ihr 38. Programm „Der Weisheit letzter Stuss“ am Sonntag, 26. März, 19 Uhr, in der TSV-Halle in Viernheim. Die Formation mit Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Daniel Möllemann setzt ihr erfolgreiches Konzept fort: Moderatives und klassisches Szenen-Kabarett gemixt mit choreographierten Songs machen die Spitzklicker seit Jahrzehnten aus.

Das Ensemble freut sich, dass der Vorverkauf so gut gelaufen ist wie vor der Pandemie. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass in Viernheim, wo unser geplanter Auftritt nicht mehr stattfinden konnte, wieder alle Zuschauer kommen und uns einen ausverkauften Auftritt bescheren“, so Franz Kain in einer Mitteilung.

Regisseurin Patricia Kain hat Songs und Szenen wieder detailliert ausgearbeitet. Da wird das Weltgeschehen in China und Russland in Liedform genauso behandelt wie die Lage in der EU. Politisch ist diesmal einiges an den Pranger zu stellen, aber alles mit einer großen „Portion heiterer Stimmung: Wir wollen ja, dass die Menschen endlich wieder laut lachen.

Manchmal wird es diesmal aber im Halse stecken bleiben“, erklärt Patricia Kain. Sie freut sich besonders, dass der Gesamtauftritt durch noch weniger Requisite und fließendere Übergänge, dem ganzen Erscheinungsbild eine frische Note verleihen wird. Tickets gibt’s bei „Kamm und Schere“ oder online unter www.reservix.de. red