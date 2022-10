Spielräume ausgereizt

Das Geld wird knapp. In Privathaushalten, Unternehmen und auch bei der öffentlichen Hand. Überall ist Sparen angesagt, während zugleich die Preise explodieren. Wie im Privaten gilt auch im kommunalen Haushalt: Man kann nur so viel ausgeben, wie man einnimmt, Schulden sind wenig sexy. Deswegen ist es richtig, dass die Kommune weiter prüft, wo sich Kosten reduzieren lassen. Was ist vielleicht

...