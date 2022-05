Spielmobil feiert im Stadtpark

Lampertheim. „Wir brauchen Spiel und Bewegung – draußen und gemeinsam“ – das ist das Motto des Weltspieltages 2022, der am Samstag, 28. Mai, stattfindet. Auch die Jugendförderung Lampertheim feiert an diesem Tag mit dem Spielmobil „Flitze Feuerstein“ ein großes Mitmachfest im Stadtpark. Im Rahmen des Aktionsplans der Kinderfreundlichen Kommune wird dieser Tag in Zukunft jährlich gefeiert, heißt es in der Ankündigung.

Besonders nach mehr als zwei Jahren Pandemie, in denen die Kinder stark von den Einschränkungen betroffen waren, liege es in der Verantwortung der Gesellschaft, ihnen die nötigen Rahmenbedingungen zu bieten, um dem Recht auf Spiel gemäß der UN-Kinderrechtskonvention nachkommen zu können, finden die Veranstalter.

Kletterberg und Hindernisparcours

Auch „Flitze Feuerstein“ wird am 28. Mai im Stadtpark sein. © Berno Nix

Daher sind an diesem Nachmittag alle Familien von 14 bis 18 Uhr eingeladen vorbeizukommen und mitzumachen. Es stehen jede Menge Bewegungsspiele und Mitmachgelegenheiten zur Verfügung. Auch Großspielgeräte wird es an diesem Tag geben.

Zum einen wird ein zwölf Meter langer Hindernisparcours aufgebaut, zum anderen einen Kletterberg, der an diesem Samstag erklommen werden darf.

Zusätzlich öffnet Flitze Feuerstein seine Türen und entlädt sein komplettes Spielangebot. red