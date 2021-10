Lampertheim. An vier aufeinanderfolgenden Samstagen findet erstmalig die Kooperationsveranstaltung „Spielen im Viereck“ mit vier Büchereien aus drei Bundesländern statt. Spielebegeisterte Kinder, Familien oder Erwachsene können samstags jeweils von 15 bis 18 Uhr neue und klassische Brettspiele ausprobieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lampertheimer Stadtbücherei richtet die Veranstaltung am Samstag, 30. Oktober, aus. Am 6. November ist die Gemeindebücherei Bobenheim-Roxheim an der Reihe, am 13. November die Bibliothek in Mannheim-Sandhofen und am 20. November die Stadtbücherei Frankenthal.

Wer dann am Großspiel „Vier gewinnt“ in der jeweiligen Bücherei eine Runde spielt, kann eine Loskarte ausfüllen. Unter allen Spielenden werden am letzten Samstag Spiele des Spieleverlags Asmodee verlost. Der Eintritt ist überall frei.

Mithilfe der digitalen Pinnwand „Padlet“ werden Ideen zum Basteln eigener Spiele ausgetauscht. Die Plattform findet sich unter https://padlet.com/Stadtbuecherei_Lampertheim/g7y5bf29t8ni6le7.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Teilnahme g gelten die aktuellen Corona-Regeln der einzelnen Bundesländer. In der Lampertheimer Bücherei findet die Veranstaltung unter der 3 G-Regel statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nähere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei Lampertheim unter Telefon 06206/ 93 52 06. red