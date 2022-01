Spiele in der Natur

Lampertheim. Zum „Biedensand-Waldbingo“ lädt das Geopark-vor Ort-Team für Samstag, 22. Januar, alle interessierten Kinder zwischen fünf und zehn Jahren ein. Andrea Hartkorn bietet Naturerlebnis- und Bewegungsspiele an der frischen Luft, die auch an grauen Wintertagen Spaß machen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (Alter Hafen). Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden, jeder Teilnehmer zahlt vier Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung zwingend erforderlich. Andrea Hartkorn nimmt sie telefonisch unter 06206/9 51 04 73 oder per E-Mail an naturerleben-ah@t-online.de entgegen. Bei Sturmwarnung oder Regen entfällt die Veranstaltung. red

Info: Weitere Termine: www.stadtmarketing-Lampertheim.de