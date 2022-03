Sperrung auf der Wilhelmstraße

Im Zusammenhang mit Arbeiten zur Kanalsanierung muss die Wilhelmstraße im Abschnitt zwischen Eleonorenstraße und Breite Gasse in der kommenden Woche von Montag, 7. März, bis voraussichtlich Freitag, 11. März, für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Die Umleitung erfolgt demnach von der Wilhelmstraße über die Kaiserstraße, die Römerstraße und die Neuschloßstraße zurück in die Wilhelmstraße – und in entgegengesetzter Richtung. Durch entsprechende Vorankündigungen würden die Verkehrsteilnehmer auf den Hauptverkehrsstrecken frühzeitig darauf hingewiesen, die Sperrung direkt über die Römer- und Neuschloßstraße zu umfahren. Die Haltestelle „Wilhelmstraße“ entfällt ersatzlos. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1