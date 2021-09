Hofheim. Spender und Mitglieder des Ökumenischen Fördervereins Hofheim fanden sich im evangelischen Gemeindehaus zur Jahreshauptversammlung ein. Nach Zusammenfassung des Protokolls des vergangenen Jahres durch Schriftführerin Ulrike Hofmeister-Knaup berichtete die Erste Vorsitzende Annette Gutbier kurz über das aktuelle Geschehen. Der Förderverein, der Verein zur Unterstützung der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim, zählt aktuell 91 Mitglieder. „Weitere Spender sind willkommen“, so Annette Gutbier.

In diesem Jahr konnte die Ökumenische Diakoniestation Lampertheim mit stattlichen 7000 Euro unterstützt werden. Aktuell pflegt die Diakoniestation 350 Klienten und verfügt über 120 Menükunden. Die coronabedingt geschlossene Tagesbetreuung wird wieder angeboten und von 25 Personen wahrgenommen. Speziell in Hofheim werden zurzeit 25 Klienten in Pflege und Menüservice versorgt.

Rechnerin Irmtraud Nolting legte den Kassenbericht vor, die beiden Kassenprüfer Christel Lottermann und Hans Herbert bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Nach Entlastung der Rechnerin wurden als neue Kassenprüferinnen Christel Lottermann und Marion Jakob einstimmig gewählt. Weitere Wahlen standen turnusgemäß nicht an.

Lässt es die Pandemie zu, finden im nächsten Frühjahr Vorstandsneuwahlen statt. Zum Vorstand zählen aktuell neben der ersten Vorsitzenden Annette Gutbier noch der zweite Vorsitzende Bernhard Appelt, Rechnerin Irmtraud Nolting und Schriftführerin Ulrike Hofmeister-Knaup. fh

