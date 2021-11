Spender gesucht

Hofheim. Drei Monate nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Not der Anwohner noch immer groß. Der Landfrauenverein Hofheim ruft deshalb zu Geld- und Sachspenden auf, denn „je größer der Kreis der Unterstützer, desto besser“, sagt die erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entstanden ist diese Idee durch den Kontakt zu Margit Keiber. Sie hat einen Bekannten, der mit seinem Bruder jedes Wochenende Material zum Wiederaufbau von Häusern und Dingen des täglichen Gebrauchs in schwer betroffene Orte in NRW, beispielsweise Flerzheim, Heimerzheim, Weilerswist und Odendorf oder ins rheinland-pfälzische Liers an der Ahr fährt. Die beiden Handwerker unterstützen auch mit Dienstleistungen.

„Gebraucht wird alles außer Kleidung“, so Margit Keiber. Angefangen bei Hygieneartikeln und Lebensmitteln über Decken, Wasserkocher und Kaffeemaschinen bis hin zu Heizgeräten und Kühlschränken. Für die Kinder werden Spielzeug, Bücher und Malsachen benötigt, an Nikolaus sollen Säckchen mit Süßigkeiten verteilt werden. Die Spenden kommen zu 100 Prozent dort an, wo sie helfen. Von den Geldspenden wird gekauft, was gerade am dringendsten gebraucht wird. Die Hofheimer Landfrauen, die im August bereits 500 Euro für von der Flutkatastrophe betroffene Bauernfamilien gespendet haben, unterstützen diese Aktion gerne und hoffen, dass der Spendenaufruf gut angenommen wird.

Infos und Spendenabgabe sind nach vorheriger Terminvereinbarung bei Margit Keiber unter der Rufnummer 06241/8 16 62 möglich. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2