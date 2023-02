Spenden für Opfer der Erdbeben

Lampertheim. Nachdem am 6. Februar eine Serie von Erdbeben die Menschen in der Türkei und im benachbarten Syrien getroffen hat, herrscht viel Not in den betroffenen Gebieten. Mehrere Frauen aus Lampertheim und Bürstadt haben deshalb am kommenden Samstag, 25. Februar, auf dem Lampertheimer Wochenmarkt eine Spendenaktion organisiert. Wie es in der Ankündigung heißt, ist der Verkauf von Kuchen sowie von türkischen Spezialitäten in der Zeit von 7 bis 13 Uhr geplant. Der gesamte Erlös soll an die Opfer des Erdbebens in die Türkei gehen.

Unkompliziertes Okay der Städte

Eine weitere Spendenaktion nach gleichem Muster ist auch am Freitag, 24. Februar, auf dem Bürstädter Wochenmarkt geplant, wie es von den Veranstaltern heißt. Der dort erzielte Erlös ist für die Menschen in Syrien vorgesehen. Die Verwaltungen beider Städte haben den Angaben zufolge dem Ansinnen auf unkomplizierte Weise zugestimmt.

Begonnen hatte die Serie an Erdbeben am 6. Februar, als zwei Beben der Stärke 7,7 und wenig später der Stärke 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschütterten. Darauf folgten nach türkischen Angaben mehr als 6000 Nachbeben. Im Nordwesten Syriens, wo wegen des laufenden Bürgerkriegs schon vor den Beben viele Gegenden zerstört waren, haben Anwohner aus Angst vor weiteren Erschütterungen Zelte aufgeschlagen.

Seit den Beben vor gut zwei Wochen in der Südosttürkei und im Norden Syriens wurden mehr als 48 000 Todesopfer gemeldet, davon mehr als 42 000 in der Türkei. wol