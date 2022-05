Spende für Kinder in der Ukraine

Hofheim. Mit einer großzügigen Spende wartet der Hofheimer Carnevalverein (HCV) auf. Nach einem Kuchenverkauf für ein Ukraineprojekt verdoppelte der HCV denErlös, so dass am Ende ein stattlicher Betrag von 1200 Euro zur Verfügung steht. Nutznießer dieser Aktion sind geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Der Bertrag geht ganz konkret an ein Kinderheim nahe der ukrainischen Grenze im polnischen Glucholazy und wird dort auch dringend benötigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die HCV-Spende läuft über den Rotary-Club Lampertheim. Durch die Hilfsaktion der Bürstädter Thomas Molitor und Rüdiger Engert ist sichergestellt, dass die Hilfe auch direkt vor Ort ankommt, wie HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl und Finanzvorstand Volker Hildebrand betonen.

Der Dank des Vereins gilt allen Unterstützern, die zu dem Ergebnis beigetragen haben und dafür sorgten, dass die Kuchen-Aktion ein voller Erfolg war. fh