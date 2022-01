Spende für Instrumente

Hofheim. Der Rotary Club Lampertheim hat 1500 Euro an das katholische Familienzentrum Hofheim gespendet. Frank Kaus, Präsident des Clubs, sowie der in Hofheim wohnende Clubmeister Lothar Litters übergaben die Spende in den Ende des Jahres fertiggestellten neuen Räumlichkeiten an Familienzentrums-Leiterin Heike Kissel-Eltrop, ihre Stellvertreterin Yvonne Reis sowie Gerhard Keim vom Verwaltungsrat der Pfarrei. Beim gemeinsamen Rundgang durch den Neubau und den sanierten Altbau konnten sich Kaus und Litters einen Eindruck verschaffen. Laut Kissel-Eltrop soll das Geld für die Anschaffung von Musikinstrumenten verwendet werden. fh

