Spendable Narren unterwegs

Hofheim. Zwei Fastnachtssitzungen für die Erwachsenen, die prächtige Kinderfastnacht und zuletzt noch an Altweiberfasching die ebenso ausverkaufte Hexennacht im Bürgerhaus – hinter den Narren des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) liegen wahrlich anstrengende Tage und Wochen.

Und auch nach der Teilnahme des Männerballetts bei der Wormser Straßenfastnacht am Samstag und der Umzugsteilnahme in Bürstadt am Sonntag sind die HCVler längst noch nicht müde. Am Rosenmontag zeigte sich der Tross um den Ersten Vorsitzenden Volker Hildebrand und Sitzungspräsident Alexander Scholl spendierfreudig.

Neben der Kinderkrippe „Kleines Ich“ im Bürgerhaus besuchte eine HCV-Delegation auch beide hiesigen Kindertagesstätten. Dabei kamen die Narren keinesfalls mit leeren Händen.

Zunächst übte der Sitzungspräsident mit den Kleinen das Hellau. Zur Freude des Personals und der Kinder gab es ein kleines Mitmachprogramm von Katrin Scholl, die neue Lieder dabei hatte, darunter den „Klatsch-Patsch-Tanz“ sowie „Wenn’s Luftballons regnet und Konfettis schneit“.

Darüber hinaus gab es für die drei Einrichtungen Gutscheine zur freien Verwendung im Wert von zusammen 400 Euro. Gestern waren die HCV-Narren beim Umzug in Lampertheim mit von der Partie, bevor das traditionelle Heringsessen am heutigen Aschermittwoch um 18 Uhr im Bürgerhaus die Kampagne Revue passieren und letztendlich ausklingen lässt. fh