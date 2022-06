SPD will weniger Steingärten

Hofheim. Für die anstehende Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 8. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus haben neben den Christdemokraten (wir berichteten) auch die Sozialdemokraten und die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) mehrere Anfragen sowie einen Antrag vorbereitet. Sechs Anfragen kommen von den Genossen zwei von der Bürgergemeinschaft.

Die Zunahme an Steingärten in Lampertheim ist den Sozialdemokraten ein Dorn im Auge. Daher wird eine Prüfung angeregt, wie Hauseigentümer neben gesetzlichen Vorschriften sensibilisiert werden können, um davon Abstand zu nehmen.

Parkbank vor dem Bürgerhaus

Für den Außenbereich des Bürgerhauses plädieren die Genossen für die Anschaffung einer Parkbank. Um auf der Hauptdurchgangsstraße den Schulkindern das Überqueren zu erleichtern, regen die Sozialdemokraten das Aufstellen von „Street Buddies“ an, die die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die Kinder lenken sollen.

Für die Ortseingänge schlagen die Sozialdemokraten vor, die Menschen für die Themen Fahrrad und Rundwanderweg durch unterschiedliche Maßnahmen zu sensibilisieren. Kritisch hinterfragt wird von den Genossen die aktuelle Situation der Künstlerinitiative Lampertheim (KIL). Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer speziell im Kurvenbereich sieht die SPD nach dem Umzug einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Lindenstraße und dem damit verbundenen höheren Verkehrsaufkommen als gefährdet an.

Die BGH beantragt eine angemessene Beleuchtung am Fahrradständer der Hofheimer Sporthalle, um diesen „Angstraum“ in den Abendstunden zu beseitigen. Als Anfrage hat die Bürgergemeinschaft die Überplanung der derzeitigen Einbahnstraßenregelung der Martinstraße in Verbindung mit einem stimmigen Gesamtpaket der angrenzenden schmalen Straßen formuliert. fh