SPD will weiter Akzente setzen

Lampertheim. „Ist doch egal, wen ich wähle. Machen doch alle das Gleiche.“ Sätze, mit denen sich Parteien an Wahlkampfständen immer häufiger konfrontiert sehen. Macht es am Ende also keinen Unterschied, wo der Bürger am 26. September sein Kreuz setzt? „Doch“, sagt Jens Klingler. Bei der SPD-Jahreshauptversammlung in der Hans-Pfeiffer-Halle hielt er ein Plädoyer für den Urnengang, die Demokratie – und – die SPD.

Eigentlich wollte der Parteivorsitzende die Sitzung am Mittwochabend auch wegen Corona – es gilt die 3G-Regel – zügig durchbringen. Ein klares Statement zu setzen, war ihm dann aber doch ein emotionales Anliegen. „Es gibt sehr wohl Unterschiede. Und es ist wichtig, dass man, aber auch wen man wählt“, betonte der ehemalige Stadtrat und gab den Genossen gleich mit auf den Weg: „Es ist unsere Aufgabe, den Menschen das zu zeigen.“

Damit wartete er aber nicht bis zum Wahlkampfstand auf dem Schillerplatz, sondern fing bei der Jahreshauptversammlung selbst damit an. Unterschiede würden gerade auf lokaler Ebene gut sichtbar, so Klingler. Stichpunkt sozialer Wohnungsbau: „Es gibt genau zwei Städte im Kreis, die ein Programm zur Bekämpfung des Leerstands und gleichzeitig zur Schaffung von sozialem Wohnraum ins Leben gerufen haben“, sagte der Vorsitzende.

Damit meinte Klingler die Stadt Viernheim mit SPD-Bürgermeister Matthias Baaß und Lampertheim, wo die SPD „CleVermieter“ als stärkste Fraktion umgesetzt habe. „Im Kreis, wo wir diese Mehrheit nicht haben, sind wir damit kläglich gescheitert. Dann verschwinden solche Dinge wieder in der Schublade“, so Klingler. Lampertheim habe zusätzlich als einzige Stadt im Kreis einen eigenen Förderkatalog aufgestellt, um Sozialwohnungen wieder neu zu fördern und sie nicht aus der Preisbindung fallen zu lassen. „Das ist eines von vielen Themen – und kein Zufall. Wir setzen diesen Schwerpunkt“, betonte der Sozialdemokrat.

„Hackathon“ soll kommen

Neben einem Grußwort von SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter, dem Klingler gleich die Erwartungshaltung Direktmandat mit auf den Weg gab, beschäftigte sich die Partei noch mit einem Antrag der Jusos. Der sieht vor, das Thema „Hackathon“ in die Stadtverordnetenversammlung zu bringen. Ein „Hackathon“ ist eine Art Wettbewerb, bei dem Soft- oder Hardwarespezialisten zusammen kommen und an speziellen IT-Lösungen arbeiten. Als Ansporn dient ein Preisgeld für die besten Umsetzungen. „Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein Cyber-Angriff erst kürzlich die komplette Verwaltung für Wochen lahmgelegt. Dort ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, noch immer funktioniert nicht alles“, erklärte Serkan Öztas. Mit einer solchen Veranstaltung, bei der Lösungen für die Verwaltung erarbeitet werden sollen, will er die Digitalisierung voranbringen und Sicherheitslücken schließen. Die Versammlung votierte einstimmig für den Antrag.