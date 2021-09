SPD will Verkehr beruhigen

Hofheim. Drei Anträge haben die Sozialdemokraten für die Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus vorbereitet. So wird die Verwaltung gebeten, Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt zu prüfen. Hierbei soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer und ein generelles Durchfahrtsverbot für Lkw in die Prüfung mit einbezogen werden. Für den Spielplatz am Alten Rathaus wollen die Genossen ein Sonnensegel. In einem dritten Antrag erwartet die SPD-Fraktion von der Verwaltung ein Nutzungskonzept für die Kleingartenanlage. Das Gebiet soll optisch aufgewertet, die dauerhafte Vermietbarkeit der Kleingärten gewährleistet werden. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1