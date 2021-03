Lampertheim. Ist die sozialliberale Koalition am Ende – oder ist die reguläre Frist mit dem Ende dieser Wahlperiode einfach abgelaufen? Dieser feine Unterschied könnte über Alternativen der Mehrheitsbildung nach den Wahlen an diesem Sonntag entscheiden. Hatte es zuletzt den Anschein, als wäre das Bündnis zwischen SPD und FDP keinen Pfifferling mehr wert, so stellt vor allem die SPD das Signal für offene Verhandlungen.

Zwar stecken den Sozialdemokraten die 2020 aufflammenden Ressentiments einiger FDP-Koalitionäre gegenüber dem Ersten SPD-Stadtrat Jens Klingler noch in den Knochen. Auch hatte sich der FDP-Spitzenkandidat und künftige Fraktionsvorsitzende Fritz Röhrenbeck in der letzten Parlamentssitzung dieser Legislatur derart mit SPD-Parlamentschefin Brigitte Stass angelegt (wir berichteten), dass man sich fragen mochte, wie sich Röhrenbeck künftig mit einem SPD-Fraktionschef Klingler ins Benehmen setzen will. Obendrein schiebt der Liberale in dieser Woche nach. Will er doch den Presseberichten über die jüngsten Ereignisse entnommen haben, dass die SPD die „erfolgreiche gemeinsame Arbeit der vergangenen fünf Jahre“ mit der FDP „ohne Not“ beendet habe.

Die FDP habe dagegen stets loyal zur Koalition gestanden. Lediglich mit der Kritik an der Führung der städtischen Gesellschaften durch Sozialdemokrat Klingler seien die Liberalen vom gemeinsamen Kurs abgewichen. Die Folge: Für eine Wiederwahl des Ersten Stadtrats kamen nicht genügend parlamentarische Stimmen zusammen. Nach Röhrenbecks Einschätzung entzieht sich die SPD der nötigen Aufarbeitung. Als Beleg hierfür dient Röhrenbeck die Weigerung der SPD-Fraktion, den von der CDU beantragten Akteneinsichtsausschuss zur Klärung der Vorkommnisse in den städtischen Gesellschaften auf die Tagesordnung der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen. Die SPD offenbare damit nicht nur einen mangelnden Willen zur Aufklärung, sondern auch eine gewisse „Wagenburgmentalität“.

„Große Verwunderung“

Dem widerspricht die SPD „mit großer Verwunderung“. Stattdessen sieht der SPD-Spitzenkandidat und Klingler-Nachfolger auf dem Posten des Ersten Stadtrats, Marius Schmidt, hierin einen Versuch der FDP, ihre „unrühmliche Rolle“ im Zusammenhang mit der gescheiterten Wiederwahl Jens Klinglers nachträglich zu rechtfertigen. Die Angriffe auf Klingler hätten ihren Höhepunkt im Verhalten der FDP gegenüber Parlamentschefin Stass erreicht.

Einem Akteneinsichtsausschuss sähen die Sozialdemokraten hingegen gelassen entgegen, sollte er nach den Wahlen auf die Tagesordnung kommen. Im Gespräch macht Marius Schmidt deutlich, dass die SPD den CDU-Antrag auf Bildung eines solchen Ausschusses auch aus Solidarität mit ihrem Parteivorsitzenden und ehemaligen Ersten Stadtrat abgelehnt habe. Gelte ein solches Instrument doch als „schärfstes Schwert“ im kommunalen Parlamentarismus. Eine Annahme des Antrags hätte so interpretiert werden können, dass die SPD ihrem Parteivorsitzenden in den Rücken falle. Gleichwohl sähe die Fraktion einem Ausschuss gelassen entgegen. „Es gibt da nichts zu verbergen“, sagt Schmidt und verweist auf die Aufsichtsräte der Gesellschaften, in denen alle Parteien vertreten seien, die damit stets die Gelegenheit hätten, auf dem neuesten Stand zu sein.

Dass die Ereignisse dieser Koalitionsdämmerung aufgearbeitet werden müssen, sollten sich nach dem Wahlsonntag tatsächlich ein FDP-Fraktionsvorsitzender Fritz Röhrenbeck und ein SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Klingler gegenübersitzen, versteht sich für Marius Schmidt von selbst. Ein Ausschluss-argument gegen eine neuerliche Koalition mit der FDP sieht er darin aber nicht.