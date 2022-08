SPD sieht viel Handlungsbedarf

Hofheim. Die Sommertour der Sozialdemokraten führte zuletzt nach Hofheim. Treffpunkt und gleichzeitiger Start für etwa zwei Dutzend Teilnehmer war am Alten Rathaus, unter ihnen die langjährige Ortsvorsteherin Rita Rose, Erster Stadtrat Marius Schmidt und SPD-Chef Jens Klingler. Als städtischer Vertreter konnte Dietmar Lidke gewonnen werden, der die Teilnehmer über Wohnraum, Barrierefreiheit, den immensen Sanierungstau, aber auch die vielen Leerstände und die Gründe dafür aufklärte.

„Gerade jetzt ist es, wichtiger denn je auf bezahlbares Wohnen hinzuweisen. Neue Mietverträge und die Mietpreise gehen durch die Decke“, sensibilisierte Ortsbeiratsmitglied Thomas Meier die Genossen im Vorfeld für diese Problematik, sieht gleichzeitig die Stadt Lampertheim in der Verantwortung, kritisierte dabei den Bürgermeister und die Mehrheitsfraktionen der CDU, Grünen und FDP, von denen Meier mehr erwartet: „Die sehen das Thema als nicht dringend genug an, sonst würden sie andere Prioritäten setzen“, so das Ortsbeiratsmitglied.

Ausführlich ging Lidke auf das wohnungspolitische Strategiepapier der Stadt Lampertheim ein, in dem Bausteine des Elf-Punkte-Programms festgezurrt sind, um auch künftig bezahlbaren und ausreichenden Wohnraum zu haben. Den Austausch mit der Baugenossenschaft Verbessern, die Optimierung der Vermarktung, die Umnutzung von Gewerbeflächen oder die Bodenbevorratung waren einige der Punkte, die Lidke erwähnte.

In der Kirchstraße 53/55 etwa schlug das Thema Sanierungsstau förmlich durch, wovon sich alle vor Ort ein Bild machen konnten. Nur die Hälfte der zehn Wohnungen sei bewohnbar. Am Sportplatz 4-18 in Hofheim stehen aktuell zwei der acht Wohnungen leer. Die Teilnehmer der Sommertour hörten gespannt zu und nahmen den enormen Bedarf an Unterstützung zur Kenntnis. Die Sommertour klang bei Pizza im Eiscafé Da Tete aus. fh