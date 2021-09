SPD setzt weiter auf Jens Klingler und sein Team

Lampertheim. Eigentlich standen mit der kompletten Neuwahl des Vorstands des Ortsvereins Mitte der SPD Lampertheim wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung, aber die Resonanz war doch sehr verhalten. Immerhin zählt der Ortsverein über 134 Mitglieder. Die immer noch herrschende Pandemiegefahr scheint aber immer noch, viele vom Besuch von öffentlichen Veranstaltungen abzuhalten.

Vorstandswahlen Vorsitzender: Jens Klingler, Stellvertreter: Bärbel Kronauer, Joachim Stumpf, Rechnerin: Heike Speckhardt, Stellvertreterin: Christiane Krotz, Schriftführer: Dominik Ofenloch, Stellvertreter: Uwe Häußler, Pressesprecher: Marius Schmidt, Stellvertreterin: Lara Strubel. Beisitzer: Erich Thomas, Petra Brandt, Heinz- Dieter Schäfer, Saskia Kern, Kurt Muntermann. sto

Der Vorsitzende Jens Klingler beklagte in seinem Rechenschaftsbericht, die immer noch spürbaren Folgen der Pandemie, die sich auch im Wahlkampf niederschlügen. „Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, mussten aber auch coronabedingt viele Einschränkungen hinnehmen“, so Klingler. Auch das Plakatieren habe Probleme bereitet. So sei falsche Aufhängung seitens der Stadtverwaltung sofort moniert worden. In Richtung Neuschloß allerdings habe die AfD die Straßen zupflastern können – bisher ohne Konsequenzen. Die Stadt müsse Flagge zeigen bei solchen Verstößen, forderte Klingler.

Die Finanzen hatte Kurt Muntermann geprüft und bescheinigte der Rechnerin einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Einstimmig wurde auch Hans Schlatter zum Wahlleiter ernannt. Er dankte dem Vorstand für seine Arbeit in schwierigen Zeiten. Schwierig und enttäuschend sei für die Partei das Ergebnis der Kommunalwahl gewesen, so Schlatter. Er hofft, dass die Partei zu alter Stärke zurückfindet.

Die Vorstandswahlen per Akklamation verliefen ohne Probleme. Jens Klingler als Vorsitzender und seine Kollegen wurden einstimmig wiedergewählt. Marius Schmidt wurde als Pressesprecher bestätigt und gab den Mitgliedern einen Überblick über seine neue Tätigkeit als Erster Stadtrat. Seinem Amtsvorgänger Jens Klingler bescheinigte er, dass dieser ihm bei Beginn seiner neuen Tätigkeit zur Seite gestanden habe und eine große Hilfe bei der Einarbeitung gewesen sei.

„Schickes Hallenbad“

Das sei auch bei der Fertigstellung des Schwimmbads so gewesen, denn ohne die langjährige Vorarbeit, wäre die geplante Wiedereröffnung im Oktober nicht möglich. „Nun bekommen die Lampertheimer ein sehr modernes und schickes Hallenbad“, freute sich Schmidt und verwies gleichzeitig darauf, dass die Eintrittspreise gleich bleiben.

Verbessert wurde der Zutritt für Kinder. Die haben jetzt bis zehn Jahre freien Eintritt. Damit wolle man dem Problem entgegentreten, dass durch die Pandemie die Zahl der Nichtschwimmer bei den Grundschulkindern signifikant gestiegen sei. Mit den Schulen werde ein Motivationsprogramm entwickelt. Die nächste große Renovierung steht allerdings schon vor der Tür. Das Schwimmerbecken im Freibad ist ein Sanierungsfall und wird 2022/23 neu gestaltet.

Die Kultur-Veranstaltungen im Stadtpark seien ein Erfolg gewesen. Geplant sei, die Chöre mit einzubeziehen und Absolventen der Popakademie Mannheim eine Gelegenheit zum Auftritt zu geben. Darüber hinaus wurden die Vereinsförderrichtlinien neu gestaltet. Dazu passt auch das Thema Inklusion und Integration in den Vereinen. Hier wurden Fördermittel von 8000 Euro bereitgestellt. Wie Schmidt berichtete, müsse die Zehntscheune saniert werden. Die Planungen hätten begonnen. Der Kostenrahmen soll bei drei Millionen Euro liegen. Soziale Themen wie Streetworker, Problemviertel oder Sozialwohnungen blieben weiterhin im Fokus. Seinen Bericht beendete er mit den Worten, dass er Freude an seiner neuen Aufgabe habe. „Die Energie, mit der ich die anstehenden Probleme angefangen habe, will ich auch beibehalten“, versprach er.