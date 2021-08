SPD holpert mit dem Rad durch manches tiefe Schlagloch

Lampertheim. Das Gasthaus Heide war der Treffpunkt für die vorletzte Sommertour der SPD, die sich diesmal über den Zustand eines Teils der Radwege informieren wollten. Ortsvorsitzender Jens Klingler konnte zahlreiche Mitstreiter aus der Frak- tion und den Ortsbeiräten begrüßen, darunter auch den Ersten Stadtrat Marius Schmidt und den Kandidaten für den Bundestag, Sven Wingerter.

Der Parkplatz vor dem Gasthaus Heide war der erste Beanstandungspunkt. Obwohl viel genutzt, reiht sich da Schlagloch an Schlagloch. Hier will die SPD einen entsprechenden Antrag zur Sanierung im Stadtparlament stellen. Carola Biehal vom Ortsbeirat Neuschloß schlug den Ausbau eines vorhandenen Feldweges zum Radweg von der Heide bis Neuschloß vor, da es von dort viele Anschlussmöglichkeiten bis nach Lorsch gibt.

Auch die zweite Station der Tour, der Radweg an der Einmündung des Sandtorferwegs in den Alten Frankfurter Weg, zeigte Halbfertigkeiten. An der Einmündung endet die Asphaltierung des Radwegs von der Landesgrenze her. Dann geht es naturbelassen weiter. Klingler meinte, man müsse das richtig befestigen, um auch Senioren und Kindern die Möglichkeit zu geben, gefahrlos zum Vogelpark oder zur L 3110 zu kommen.

Trotz einsetzenden Regens ging die Fahrt weiter zum Radweg unterhalb von den Naturfreunden durch die Bahnunterführung zu den Gärten. Auch hier gibt es Absenkungen, wo bei jedem Regen das Wasser manchmal tagelang steht, sowie Holperstellen durch Wurzeln. Die SPD möchte deshalb für diesen Bereich ebenfalls einen Antrag auf Sanierung stellen.

An der Landesgrenze entlang ging die Fahrt weiter über die B 44 zum Altrheindamm. In der Nähe des WSV war der nächste Besichtigungs- punkt, den die mittlerweile nassen Teilnehmer ansteuerten. „Wir for- dern seit Jahren den Bau eines Rad- weges nach Worms, also eine gefahrlose Verbindung vom Rheindamm beim WSV bis zum Küblingerweg“, erläuterte Klingler ein weiteres Anliegen seiner Partei. Hier seien die Radfahrer besonders durch den Mischverkehr auf der Chemiestraße gefährdet. Ein ursprünglich angedachter Radweg entlang des Altrheins sei aber anscheinend nicht mehr opportun. Marius Schmidt meinte, die Idee sei in Vergessenheit geraten. Etwas Positives konnte Klingler bei der Fahrt zum Abschlusstreffen in das Schützenhaus aber doch zeigen: Die Engstelle auf dem Weg zum Wertstoffhof in der Klärwegstraße werde beseitigt, damit auch zwei Fahrzeuge gefahrlos aneinander vorbei fahren können.

Als Resümee der Tour waren sich die Teilnehmer einig, dass es noch Einiges zu tun gäbe, ehe dem Fahrrad eine annähernd gleiche Priorität eingeräumt werden könne wie dem Autoverkehr.