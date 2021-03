Lampertheim. Bereits nach Auszählung der Urnenwahlen stand fest: Christian Engelhardt hat in Lampertheim Fuß gefasst. Hatte er vor sechs Jahren aus Lampertheimer Sicht in zwei Wahlgängen gegen seinen damaligen Kontrahenten verloren, so geht er nunmehr eindeutig als Sieger hervor. Mit weit über 60 Prozentstimmen konnte Engelhardt vor allem in Hofheim punkten. SPD-Herausforderer Karsten Krug erzielte seinen Spitzenwert mit 38,5 Prozent in der Goetheschule. Grünen-Kandidatin Evelyn Berg landete abgeschlagen bei einem Höchstwert von 20,77 Prozent (Bauhof). Mit Ergebnissen von teilweise weit über 60 Prozent konnte Engelhardt seine Konkurrenten auch dank Unterstützung der Briefwähler aus dem Feld schlagen.

Nach Auszählung der Urnen-Listenstimmen für das Lampertheimer Stadtparlament stand es am Sonntagabend elf zu acht Wahlbezirke für die CDU gegen die SPD, die allerdings einen Hauch mehr Stimmenanteile auf sich vereinigte. Doch dieses Zwischenergebnis berücksichtigt noch nicht die Listenstimmen der Briefwahl und auch nicht die auf einzelne Kandidaten unterschiedlicher Parteien verteilten Stimmen. Ein Trend für die künftige Sitzverteilung im Stadtparlament ist somit nicht abzulesen.

Auch von den Lampertheimern im Amt bestätigt: Landrat Engelhardt. © Neu

Nach Auszählung der Urnen-Listenstimmen für den Kreistag ergibt sich in Lampertheim – bei einem Gleichstand – ein Vorsprung der CDU vor der SPD von rund fünf Prozent: In elf von 20 Wahlbezirken, in denen per Urne gewählt wurde, lagen die Christ- vor den Sozialdemokraten mit fünf, in zwei hatten die Grünen die Nase vorn, in einem (Kinderkrippe Zauberwald) die AfD. urs