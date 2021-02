Lampertheim. Einen Ausländerbeirat hat es in Lampertheim zuletzt in der Wahlperiode 1993 bis 1997 gegeben. Doch für die bevorstehenden Kommunalwahlen wurde kein aktives Interesse an einer Kandidatur bekundet. Anstelle eines Beirats sieht die Hessische Gemeindeordnung die Bildung einer Integrations-Kommission vor. Im vergangenen Jahr hatte sich das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung mit Vertretern der Fraktionen und der Stadtverordnetenvorsteherin im August mehrheitlich für die Einrichtung einer Kommission unter dem Vorsitz des Lampertheimer Bürgermeisters ausgesprochen.

Die Integrations-Kommission wird im Unterschied zum Beirat nicht von ausländischen Einwohnern gewählt, sondern von der Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten. Ihr sollen auch Vertreter von Politik und Verbänden und Institutionen – darunter Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt, Lernmobil – angehören. Die parlamentarischen Gremien hatten sich im vergangenen Jahr auf eine Zahl von 14 Mitgliedern geeinigt.

Helfer der ersten Stunde: Jörg Lüling in der Fahrradwerkstatt „Emil“. © Berno NIX

Einer der treibenden Kräfte, SPD-Spitzenkandidat und Erster Stadtrat Marius Schmidt, bezeichnet die aktuellen Vorbereitungen hierzu als „vielversprechend“. In der kommenden Woche soll ein Workshop einberufen werden, der zugleich den Startpunkt für eine Kampagne unter dem Titel „Mach mit für deine Stadt“ bildet. Ziel ist ein Aktionsplan, der konzeptionelle Vorschläge für das Zusammenleben von Einheimischen und neu hinzukommenden Menschen entwickeln soll. Leitgedanke hierfür ist es, die nationale und kulturelle Vielfalt in einer Gesellschaft als Chance zu begreifen.

Stützpunkt im Stadthaus

Auch eine konkrete Idee gibt es bereits: So soll im Stadthaus ein Integrationsstützpunkt angesiedelt werden, der Migranten erste Orientierungshilfen vermittelt. Als ein „Ort der Hilfe“ soll er Unterstützungsmaßnahmen koordinieren, wie Marius Schmidt im Gespräch mit dieser Redaktion erläutert. Mittelfristig soll der Integrationsstützpunkt in der Alten Schule in der Römerstraße eingerichtet werden, die nach Plänen der SPD zu einem Sozialzentrum ausgebaut werden soll.

Nach dem starken Flüchtlingszuzug 2015 hatte sich in Lampertheim eine Flüchtlingshilfe konstituiert. Von dieser Bewegung sind nach wie vor Strukturen erhalten, etwa die Fahrradwerkstatt und der Hilfeladen „Emil“ in der Emilienstraße oder die ehrenamtliche Stelle eines Sportcoaches, die bislang von Marius Schmidt wahrgenommen wurde. Mit seinem Wechsel auf den Posten des Ersten Stadtrats wird nun ein neuer Sportcoach gesucht.

Gleichwohl soll die Integrationskommission die Einrichtung eines Ausländerbeirats nicht dauerhaft ersetzen. Ein solches Gremium hält Schmidt auch künftig für wünschenswert, um den ausländischen Mitbürgern aktive Partizipationsmöglichkeiten anzubieten. Vielleicht, so Schmidts Hoffnung, könnte die Kommission die Schwelle für eine Mitwirkung in einem künftigen Ausländerbeirat senken.