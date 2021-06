SPD auf Sommertour

Lampertheim. Auch in diesem Jahr lautet das Motto der Lampertheimer Sozialdemokraten für die Sommermonate: „Raus aus dem Sitzungssaal und rein ins Leben.“ An sechs Montagen wollen die SPD-Politiker auf ihrer Sommertour sechs Etappen in Lampertheim und seinen Stadtteilen absolvieren.

Start ist am Montag, 19. Juli, im Heideweg in Höhe der Obdachlosenunterkünfte. Thema ist der Aufbau der Gemeinwesenarbeit in der östlichen Kernstadt. Eine Woche später, 26. Juli, geht es nach Neuschloß. Dort informiert Ortsvorsteherin Carola Biehal über aktuelle Projekte wie den Bau der Bushaltestelle. Die dritte Etappe führt nach Hofheim, wo am 2. August eine Radrundfahrt ansteht, genau eine Woche später geht es nach Hüttenfeld. Im Mittelpunkt beider Touren steht die Forderung der SPD nach mehr Jugendtreffplätzen.

Radwege werden inspiziert

Am Montag, 16. August, geht es mit dem Rad durch die Kernstadt. Auf einer Rundfahrt wollen die Sozialdemokraten unterstreichen, wo sie für eine Sanierung sowie die Neuschaffung von Radwegen eintreten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Forderungen nach einem asphaltierten Radweg an der Kreisstraße 3 sowie eine Ausbesserung des Weges von Neuschloß in Richtung Heide gelegt.

Der Abschluss der SPD-Sommertour findet am 23. August im Stadtteil Rosengarten statt, wo die Lage an der B 47 sowie rund um das Kauflandgelände im Mittelpunkt des Interesses steht. red

