Lampertheim. Auf den Spargelanlagen von Gemüsebau Schmidt in den Böllenruthen haben Spargelstangen die Dämme durchbrochen. Vorwitzig schauen die Spitzen aus dem Boden. Der Vorsitzende der Jungbauern, Michael Schmidt, deckt den Minitunnel und die schwarz-weiße Verfrühungsfolie von den Spargelkulturen ab. Der Jubel beim Ernten der weißen Stangen ist groß.

AdUnit urban-intext1

Landrat Christian Engelhardt, Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer mit Spargelkönigin Alina-Sophie I. und die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader ernten unter der Anleitung von Spargelbauer Karl-Heinz Schmidt Triebe des königlichen Gemüses. Damit ist in Lampertheim die Spargelsaison offiziell eröffnet.

Besonders Bürgermeister Störmers Stechverlauf ist korrekt und sorgfältig, als habe er nie etwas anderes gemacht. Dort, wo sich im Erdwall Risse zeigen und sich eine Spitze der erntereifen Bleichspargelstange zeigt, legt er diese etwas frei und geht mit gespreizten Fingern an der Gemüsestange so tief wie möglich in den Erdwall herunter. Er setzt das scharfe Stechmesser weit unten an – schwupps ist die Stange abgeschnitten. Außerdem füllt der Rathauschef mit der Spargelkelle das entstandene Loch wieder mit Erde auf und klopft diese fest. Auch Landrat Christian Engelhardt würdigt die hohe Kunst des Spargelanbaus. Lampertheim habe den besten Spargel in Deutschland. Die Qualität sei auch auf die ausgezeichneten Böden zurückzuführen. Engelhardt dankte den Landwirten, die über Generationen hinweg die Felder bestellten und behutsam mit der Natur umgingen. Da die offizielle Eröffnung der Saison im vergangenen Jahr dem Coronavirus zum Opfer fiel, ist Bürgermeisterin Bärbel Schauder umso erfreuter. In der Pandemie habe man die wahren Werte schätzen gelernt. Dazu gehöre auch der Bodenschatz Spargel. „Den kostbaren Schatz dürfen wir nicht aufgeben“, so Schader.

Lampertheims Spargelkönigin kann es kaum erwarten, den ersten Spargel zu stechen. Sie hat ihre Amtszeit verlängert und kann endlich wieder an einer Aktion teilnehmen. Einen guten Verlauf im diesjährigen Spargelanbau wünscht Ortslandwirt Helmut Steinmetz den Landwirten. Landfrau Annerose Schmidt berichtet, dass sich schon zahlreiche Feinschmecker des Königsgemüses danach erkundigt hätten, wann wohl die Saison beginne. „Jetzt ist es soweit!“, triumphiert die Landfrau und verkauft in ihrem Bauernladen eifrig das beliebte Gemüse.

AdUnit urban-intext2