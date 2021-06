Spargelsaison bereits in der Nachspielzeit

Lampertheim. Im Hofladen des landwirtschaftlichen Familienbetriebes Billau in der Römerstraße ist gut zu tun, denn zahlreiche Kunden kaufen die frischen, saisonalen Lebensmittel der Erzeuger. Ein Grund für den Andrang ist auch der Johannistag, an dem traditionell die Spargelsaison endet. „Auch wenn der 24. Juni der Stichtag ist, so werden wir noch einen oder zwei Tage länger das Königsgemüse stechen können“, erklärt Martin Billau. Das sei aber nur machbar, wenn dann noch die Qualität des Bleichspargels stimme, erklärt der Junglandwirt. Danach benötige die Spargelpflanze Ruhemonate, um über den Winter neue Kraft für die nächste Saison sammeln zu können.

Während der Erntestart des Bleichspargels wetterabhängig ist, steht für das Abstechen das konkrete Datum fest. Die Spargelfans müssen also bis zum nächsten Frühjahr auf erntefrische Spargelstangen warten. Beim Befragen der Kunden stellt sich dann auch heraus, dass ihnen glücklicherweise noch rechtzeitig eingefallen sei, dass die Spargelsaison nun zu Ende geht. Und deshalb soll noch mal ausgiebig das königliche Gemüse geschlemmt werden. Passend zum weißen Gold gehen schälchenweise rote Erdbeeren über die Ladentheke, da Spargel und Erdbeeren das perfekte Duo seien.

Frisch vom Feld: Martin Billau steht mit Erdbeeren, den weißen Ananas-Erdbeeren und Spargeln bepackt vor seinem Hofladen. © Rosi Israel

Manche Verbraucher hätten sogar gewartet, bis die aromatische Freilandware geerntet wird, geben sie an. Neben den roten Früchten sind kleinere Schälchen – gefüllt mit weißen Erdbeeren, die rote Körnchen besitzen – zu entdecken. Damit die Kundschaft nicht auf den Gedanken kommen kann, dass Billaus unreife Erdbeeren verkaufen, sagt ein Schild über die Sonderlinge aus: „Ananas-Erdbeeren“. „Die Pflanzen bringen weiße und kleinere Früchte hervor, die säuerlich-süß schmecken und im Aroma an Ananas erinnern“, sagt Martin Billau und fügt hinzu: „Diese Erdbeersorte ist eine Liebhabersache. Sie war in vergangenen Jahren bei den Verbrauchern gut angekommen und darum habe ich mich entschieden, die weiße Erdbeere wieder anzubauen.“ Allerdings in kleineren Mengen, da diese Beeren weicher sind als ihre rote Schwestern. Von daher werde die weiße Naschbeere besonders für den Frischverzehr verwendet. Wegen ihrer tollen Optik eigneten sich die „Negativ-Beeren“ in Kombination mit den roten Erdbeeren zur Zubereitung von Obstsalat und zur Dekoration von Kuchen und Torten und sollten kühl serviert werden.

Qualität und Menge waren gut

„Auf unseren Felder haben kürzlich erst die Erdbeerpflanzen später Sorten geblüht, also können wir je nach Wetterlage bis zum Ende des Monats oder darüber hinaus die roten Freilanderdbeeren ernten“, verspricht der Jungbauer. Dank der Sonne seien die Früchte bestens gereift und seien ein süßer Leckerbissen. Die Qualität und die gestochene Gesamtmenge des Bleichspargels seien gut. Für das Spargelwachstum sei die Saison in 2021 zufriedenstellend, aber nicht optimal gewesen. „Zuerst ließ die kühle Witterung den Spargel verhaltend sprießen. In dieser Zeit waren die Spargelanbauer, die ein dreifaches Verfrühungssystem benutzen, produktiv. Gegen Ende der Saison kamen die Hitze-Periode und damit die Trockenheit“, erklärt Billau. Die Spargelanbauern Martin und Willi Billau unterstützen das Wachsen von Spargel auf einigen Anlagen nur mit der Abdeckung von Antitaufolie und waren deshalb später mit Ernten dran. „Durch die im Frühjahr geringen Erntemengen waren die Spargel-Preise noch hoch“, erläutert Martin Billau. Mit steigendem Angebot seien die Preise gefallen.

In beiden Kulturen, Spargel und Erdbeeren, sei eine aufwendige und behutsame Ernte von Hand erforderlich. Dafür bräuchten die Saisonarbeiter Geschick. Außerdem muss den Landwirten ausreichend Personal zur Verfügung stehen, was sich bei einigen Landwirten im vergangenen Jahr coronabedingt nicht einfach gestaltete.

Auf dem Betrieb von Billaus trafen alle gemeldeten Erntehelfer aus Osteuropa ein. Sie mussten vor der Einreise einen PCR-Test durchführen lassen. „Nur die Unterbringung hier vor Ort war schwieriger, da immer die neue Gruppe bei ihrer Ankunft in Quarantäne musste. Obendrein mussten sie gesondert zu ihrer Arbeit auf die Felder gebracht werden“, so Billau. Ein positives Fazit kann der junge Landwirt der Corona-Pandemie aber abgewinnen: „Die Konsumenten setzen mehr auf Regionalität und kaufen vermehrt im Hofladen ein.“

