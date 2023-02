Spargelrat sucht Königin

Lampertheim. Die Mitglieder des Lampertheimer Spargelrates sind sich einig: Die Spargelkönigin ist eine charmante Repräsentantin und werbewirksame Botschafterin für Lampertheim und die gesamte Region. Das hat Amtsinhaberin Stella Svenja I. bei vielen Terminen unter Beweis gestellt. Besondere Highlights zu Beginn ihrer Amtszeit setzten die Einladungen zu den Krönungsfeierlichkeiten mehrerer Hoheiten, verschiedene Festzüge und mehrere Ehrungsabende. Im Laufe ihrer Amtszeit konnte die Spargelkönigin nicht nur interessante Kontakte knüpfen, sondern auch neue Erfahrungen sammeln, die ihre persönliche Entwicklung förderten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spargelrat sucht nun nach einer geeigneten Nachfolgerin, die an der Eröffnung des Spargelfestes im Juni inthronisiert wird. Die Anwärterinnen sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, in Lampertheim wohnen und sich der Lampertheimer Spargelkultur verbunden fühlen. Die jährlich rund 80 Termine mit Schwerpunkt in der sommerlichen Hochsaison erfordern Engagement und ein gewisses Maß an zeitlicher Flexibilität. Finanzielle Aufwendungen wie etwa für die Ausstattung kommen auf die Spargelkönigin nicht zu.

Für Spargelkönigin Stella Svenja I. wird eine Nachfolgerin gesucht. © Berno Nix

Interessentinnen können sich ab sofort mit einem kurzen Motivationsschreiben, tabellarischen Lebenslauf und aktuellen Foto bewerben. Auch Bewerberinnen aus den vergangenen Jahren sind eingeladen, erneut zu kandidieren. Ansprechpartner im Fachbereich Kultur ist Dirk Eichenauer, Telefon 06206/93 52 33, E-Mail: dirk.eichenauer@lampertheim.de. kur/red