Spargellauf jetzt im Oktober

Lampertheim. Nun wird es doch noch wahr: Der Spargellauf 2021 findet statt. Zwar sind noch einige Fragezeichen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie offen; aber wenn es die Umstände zulassen, werden am Samstag, 9. Oktober, 14 Uhr, als erste die Bambini an den Start gehen. Die Vorsitzende des TV Lampertheim, Sabine Gärtner, als Verantwortliche des Organisationskomitees hatte auch in diesem Jahr Bürgermeister Gottfried Störmer die Schirmherrschaft angetragen.

Dieser sagte seine Unterstützung zu. „Ich bin ein bisschen stolz, dass der Spargellauf nun doch stattfinden wird, wenn auch erst im Oktober“, meinte Störmer und sprach den Organisatoren ein großes Lob aus. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, betonte der Bürgermeister mit Blick auf die widrigen Umstände. Auf das neue Trikot, dessen Logo bis kurz vor Vergabe geheim gehalten wird, muss er aber noch warten.

Mit Hygienekonzept

Gottfried Störmer und Sabine Gärtner mit dem Spargellauf-Flyer. © Dieter Stojan

Beim Ablauf im Oktober gibt es einige Veränderungen gegenüber den Vorjahren, wie Sabine Gärtner informierte. Die Organisatoren haben ein Hygienekonzept erstellt und mit der Stadt abgestimmt. So gibt es diesmal ausschließlich Online-Anmeldungen, um Kontakte zu reduzieren. Die Sportler werden darüber informiert, sich nicht zu lange im Zielbereich aufzuhalten. Darüber hinaus werden die Startzeiten entzerrt, die wegen der Herbstzeit schon früher beginnen. Bei der Verpflegung ist eine Einbahnstraßenregelung geplant, um unnötige Kontakte zu vermeiden.

Das Konzept stellt die Organisatoren vor einige Probleme bei der Vorbereitung. Etwa 250 Helfer werden im Einsatz sein, wegen des erhöhten Aufwands bereits einen Tag vor dem eigentlichen Start. Durch die Hygienevorschriften ist das Teilnehmerfeld auf 1500 Sportler beschränkt. Dazu kommen noch Genesene und Geimpfte. „Der derzeitige Zuspruch zeigt uns, dass die Leute ihre Normalität wieder haben wollen“, erläuterte die Vereinsvorsitzende. Die Stadt ist mit in die Planung eingebunden. Sei es bei Absperrungen oder der Werbung.

Der Spargellauf sei nicht nur ein Aushängeschild für den Turnver- ein, sondern für die gesamte Stadt, betonte Bürgermeister Störmer. Nähere Informationen über den Spargellauf sind in einem Flyer zusammengefasst.