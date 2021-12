Spannendes Derby gegen Bürstadt

Lampertheim. Mit einem 5:3-Erfolg im Gepäck kehrten die Fußball-B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld vom Kreisliga-Gastspiel beim JFV Bürstadt zurück. Dabei geriet das Auswärtsspiel zu einer wüsten Angelegenheit, wobei die Gäste aus der Spargelstadt ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alessio Schott brachte die JSG in der siebten Minute in Front. Nach nur drei Minuten erhöhte Dion Stierlin auf 0:2. Die Bürstädter wirkten total überfordert im Abwehrverhalten und konnten zum Teil nur durch sehr hartes Einsteigen den Sturmdrang der Gäste aufhalten. Der Lampertheimer Alessio Schott war für die Abwehrspieler von Bürstadt kaum zu halten und erzielte bis zur Halbzeit zwei weitere Tore zum 0:4. Nach dem Seitenwechsel gab es ein anderes Bild. Die Gastgeber kamen motiviert und aggressiv aus der Kabine und erzielten kurz nach Wiederanpfiff den 1:4-Anschlusstreffer. Nach dem 2:4 kamen die Gäste ins Straucheln. Das Derby wurde immer aggressiver geführt. Noch mehr Hektik kam nach dem 3:4 der Hausherren auf, wozu aus Gästesicht auch der Schiedsrichter seinen Anteil hatte. Dion Stierlin erlöste die JSG mit seinem Treffer zum 3:5-Endstand.

Im letzten Heimspiel in diesem Jahr empfing die C2 den TV Lorsch, feierte in einer spannenden Partie einen 3:2-Heimsieg. Nachdem sich beide Teams mit ihrem Kurzpassspiel im dichten Mittelfeld viele Chancen erarbeitet hatten, erzielte Lenny Schwabe in der 18. Minute das 1:0. Leandro Schott nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft von Lorsch aus und erhöhte zum 2:0. Die Klosterstädter kamen kurz vor der Pause zum 2:1-Anschlusstreffer. In der 65. Minute markierte Anton Thierfelder das 3:1, nur zwei Minuten später verkürzte Lorsch zum 3:2, weitere Treffer wollten nicht fallen.

D1 gewinnt 7:3

Die D1 der JSG zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert und kam zu einem nie gefährdeten 7:3-Erfolg über den JFV Bürstadt 3. Zwar wurden die Bürstädter von Beginn an in die Defensive gedrängt, dennoch gelang den Gästen durch einen Konter die überraschende 0:1-Führung. Fast mit dem Halbzeitpfiff glich Leon Gleißner zum 1:1 aus. Nach der Pause schaltete die JSG einen Gang höher. Bis zum 2:2 blieben die Gäste noch auf Augenhöhe, mussten im weiteren Spielverlauf aber abreißen lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im letzten Spielfest in diesem Jahr war die F1 mit zwei Mannschaften zu Gast beim FV Hofheim. Die erste Mannschaft bestritt sieben Spiele, gewann viermal, verlor nur eine Begegnung und leistete sich noch zwei Unentschieden. Bei 16 geschossenen Toren und nur sieben Gegentreffern fiel die Torbilanz positiv aus. Auch die zweite Vertretung absolvierte sieben Begegnungen, gewann vier Mal, musste sich allerdings erstmals im Saisonverlauf gleich dreimal geschlagen geben. Dennoch war das Trainerteam nicht unzufrieden. Beide Teams boten schönen Kombinationsfußball, zeigten Leidenschaft und freuen sich jetzt auf die anstehende Winterpause. fh