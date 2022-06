Spannende Partien beim TC Hofheim

Hofheim. Der TC Hofheim war Gastgeber des 9. DS-Automobile Cups, einem Leistungsklassenturnier für Aktive und unterschiedliche Altersklassen. Während die Meldungen im männlichen Bereich für die beiden Turnierleiter Horst Geyer und Moritz Wetzel mehr als zufriedenstellend ausfielen, hatten sich die beiden Organisatoren im Damenbereich doch die eine oder andere Meldung mehr erhofft. Dennoch reichte es aus, dass zwei Tage lang Hochbetrieb auf der schmucken TCH-Clubanlage herrschte. Immerhin tummelten sich täglich knapp 40 Akteure täglich auf den fünf zur Verfügung stehenden Plätzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Partien standen für alle Teilnehmer auf dem Plan, um eifrig Punkte in der entsprechenden Leistungsklasse zu sammeln. Zweimal war Steffen Steiner im Herren-Einzel erfolgreich, davon einmal im reinen TCH-Duell gegen Nicolas Graf (6:2/6:2). In seinem zweiten Einzel profitierte Steiner von der Aufgabe seines Kontrahenten Nils Eder. Eder wiederum musste sich zuvor dem Ex-Hofheimer und langjährigem TCH-Coach Stefan Hofmann (SG Arheilgen) beugen, der ebenfalls zweimal siegte.

Ein Höhepunkt des Turniers dabei sicherlich Hofmanns Marathonmatch gegen den für Olympia Lorsch an den Start gehenden Hofheimer Tim Dejung, den er mit 4:6/6:3/10:8 in die Knie zwang. Dejung hatte sich zuvor in zwei Sätzen gegen den Mainzer Antonio Grupp durchgesetzt. Nicolas Graf freute sich nach der Auftaktniederlage gegen Steiner über einen Zweisatzsieg in seinem zweiten Match. Zu jeweils einem Erfolg kamen auch die Hofheimer Benedikt Nold und Nikita Tatsch. Doppelt punktete bei den Herren 30 der für die TG Bobstadt spielende Hofheimer Dennis Hess. Christian Gugumus und David Janusz gewannen jeweils eines ihrer beiden Einzel, Janusz im reinen Hofheimer Duell mit 6:4/7:5 gegen Eric Diesner, der wiederum beide Einzel verlor. In einem weiteren reinen Hofheimer Aufeinandertreffen siegte Giuseppe Casamassima mit 1:6/6:2/10:8 gegen David Janusz.

Nur vier Teilnehmer bei Herren 60

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tennis Herren 50 feiern Auswärtssieg Mehr erfahren Tennisclub Hofheim I Erfolgloser Spieltag Mehr erfahren

Turnierleiter Horst Geyer unterlag zweimal denkbar knapp in der Konkurrenz der Herren 40. Bei den Herren 50 feierte Christian Hahl zwei Siege über zwei Sätze, einmal war immerhin auch Gerald Lippert im Aufeinandertreffen mit dem Bürstädter Stefan Faller erfolgreich.

Auf nur vier Teilnehmer war das Turnier der Herren 60 reduziert, in dem Thomas Möbius vom TC Bürstadt zweimal triumphierte. Ohne Hofheimer Beteiligung ging das Damenturnier über die Bühne, ebenso wie die sehr schwach besetzte Altersklasse der Damen 50. Zur Freude der Turnierleiter vermochte Hannelore Gugumus beide Einzel in der Altersklasse der Damen 40 in zwei Sätzen klar für sich zu entscheiden. Dazu zählte ein 6:0/6:2 über Petra Hill vom TC Lampertheim, die wiederum ihre zweite Partie mit 6:1/6:4 gegen Claudia Strothoff aus Wiesbaden für sich entscheiden konnte. fh