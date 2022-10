Soulnight lockt in den Schwanensaal

Lampertheim. Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 20. Oktober, zu einer „Soulnight!“ in den Schwanensaal ein. Geboten wird wieder afroamerikanische Popmusik der 1960er, 1970er und 1980er Jahre. Die neunköpfige Besetzung an diesem Abend kann sich sehen und hören lassen: Die Sänger Michelle Bradshaw und Darrell Barron sowie der Sänger und Projektleiter Helmut Wehe interpretieren die Songs nicht nur im klassischen Sinne, sondern durchaus auch modern und funky.

Für das groovende Fundament sorgt Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz. Am Keyboard wird Matthias Karb zu hören sein. Hans Heer ergänzt die Truppe mit seinem Können am Bass. Aber auch Bläser dürfen bei einem richtigen Soul-Abend nicht fehlen. So werden Manfred Kienle mit der Trompete, Christoph Tischmeyer am Saxofon und Christian „Otto“ Engelhardt auf der Posaune die Fans in die richtige Stimmung versetzen.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Stehplatzkarten sind für 14 Euro, Sitzplatzkarten für 15 Euro an der bekannten Vorverkaufsstelle Horle- Mode und Mehr, Kaiserstraße 19, Telefon: 06206/2239, und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich. red