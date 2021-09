Sorgen nicht vom Tisch

Hüttenfeld. Ein Abriss ist zwar nicht genehmigt, aber einer Umnutzung der denkmalgeschützten Tabakscheune in Hüttenfeld hat das Kreisbauamt – wie am Freitag berichtet – stattgegeben. Damit hat sich für die Bewohner rund um das Gebäude aber kein geänderter Sachverhalt ergeben. Sie machen sich weiter Sorgen um die Auswirkungen, die sich mit der Errichtung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zeigen würden.

Angesichts der vorliegenden Pläne eines Mannheimer Architekten fragt sich etwa Michael Plößer, der die Anwohner als Sprecher vertritt, was von der Scheune tatsächlich übrig bleibt. Das geplante Wohngebäude sei als modernes Mehrfamilienhaus konzipiert und lediglich mit einer Holzverkleidung ausgestattet. In einem Schreiben aus dem Landratsamt sei zudem von der „Errichtung eines Einzelhauses“ die Rede, was für Plößer auf einen Neubau hinausläuft.

Angst vor Lärm und Dreck

Die Bewohner schätzen, dass in dem neuen Gebäudekomplex etwa 18 Wohneinheiten entstehen. Laut Satzung müssten für jede Wohnung eineinhalb Stellplätze – also insgesamt 27 – eingerichtet werden. Dies würde für das von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägte Viertel eine deutliche Zunahme an Lärm und Dreck nach sich ziehen, kritisieren sie. Eine Anwohnerin, die auch dem Naturschutzbund angehört, habe jetzt ein Monitoring für die in der Scheune offenbar lebenden Fledermausarten gefordert.

Ihre Bedenken haben die Bewohner dem Kreisbauamt kundgetan. Nun warten sie auf Antwort. urs

