Lampertheim. Das Ziel ist klar: „Wir müssen einen dritten Lockdown unbedingt verhindern“, sagen Werner Reuters und Otto Edinger. Die Vertreter des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Lampertheim haben sich deshalb nun direkt an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier gewandt – um „Infos aus erster Hand“ zu erhalten und Möglichkeiten auszuloten, den Geschäftsbetrieb auf lokaler Ebene aufrecht zu erhalten. Der Verein pocht auf eine genauere Lokalisierung von Ansteckungsherden und sieht in „Click & Meet“ eine gute Chance.

Zwar habe der Gesundheitsschutz oberste Priorität. „Wir können aber nicht mehr länger einfach nur dasitzen und zuschauen“, begründet Edinger die Vereinsinitiative in einem Pressegespräch. Denn die Vertreter sehen die Wirtschaft bei bundesweit steigenden Inzidenzwerten erneut auf einen Total-Lockdown zusteuern. Das, darüber ist sich der Vorstand einig, käme kurz nach den Öffnungen einer wirtschaftlichen Katastrophe gleich. Edinger, selbst seit Jahrzehnten Unternehmer, sagt, die Kollateralschäden würden inzwischen auch auf lokaler Ebene sichtbar. Vor allem kleine, mittelständische Unternehmen stünden akut vor Existenzproblemen. „Im Einzelfall werden wir Sozialfälle erleben“, prognostiziert er.

Schließungen vermeiden

„Wir wollen gemeinsam mit den Kommunen und den politisch Verantwortlichen Wege suchen, mit Abstands- und Hygienemaßnahmen Voll-Schließungen zu vermeiden“, heißt es vom Verein. „Das kann nicht unsere einzige Lösung sein“, sagt Christian Möhrmann und fragt sich, was in einem Monat oder im Herbst passiere. Die „100er Inzidenz“ ist für den Fitness-Studio-Inhaber aus der Wilhelmstraße „eine Katastrophe“. Er glaubt: „Wenn wir nach so kurzer Zeit wieder schließen, würde das die Akzeptanz und das Vertrauen der Menschen nachhaltig erschüttern“. All das haben die Verantwortlichen auch in einem digitalen Gespräch gegenüber der Landesregierung in Person von Staatssekretär Thomas Metz deutlich gemacht. Der verwies zwar auf Zuständigkeiten im Land und dem landesweiten Gesundheitsschutz. Metz erklärte aber auch, dass nach dem hessischen Eskalationsstufen-Konzept Möglichkeiten zu gezieltem Vorgehen bestünden. Sei das Infektionsgeschehen klar eingrenzbar, könnte das Beschränkungskonzept auch nur ebenjene Einrichtung oder Kommune betreffen. Bisher blieben Infektionsketten aber oft unklar – mit überregionalen Maßnahmen als Folge.

Ansteckungsherde lokalisieren

Der Fokus müsse deshalb in den kommenden Wochen darauf liegen, Ansteckungsherde in den Landkreisen zu lokalisieren. „Wenn die Inzidenz wegen eines Ausbruchs in einem Kindergarten in Bensheim steigen, muss deshalb nicht anderswo wieder alles dicht machen“, findet Otto Edinger. Sei das Infektionsgeschehen eingrenzbar, könnten andere Kommunen intervenieren. Eine Chance sieht Edinger in „Click & Meet“, weil Unternehmer nicht gleich den ganzen Kostenapparat hochfahren müssten. Auch Fitness-Studio-Betreiber Möhrmann sagt: „Terminvereinbarungen funktionieren einwandfrei, die Leute nehmen das an. Es gibt praktisch keine Berührungspunkte und wir wälzen alle 20 Minuten die Luft mit einer Frischluftanlage um“. Außerdem könne er innerhalb von Sekunden sagen, wer wann zu Gast war.