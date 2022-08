Sommertour geht weiter

Hofheim. Die Sommertour der Sozialdemokraten führt am Montag, 22. August, nach Hofheim. Treffpunkt und gleichzeitig Start ist um 18 Uhr am Alten Rathaus. Als städtischer Vertreter konnte Dietmar Lidke gewonnen werden, der die Teilnehmer über Wohnraum, aber auch Leerstände und die Gründe dafür aufklären wird.

„Gerade jetzt ist es nochmals wichtiger auf bezahlbares Wohnen hinzuweisen. Wir reden immer von der Krankenschwester, dem Polizisten und anderen Menschen, die sich in unserer Gesellschaft eine bezahlbare Wohnung leisten müssen. Als Rentner sollte man besser nicht umziehen. Neue Mietverträge und die Mietpreise gehen durch die Decke“, sensibilisiert Ortsbeiratsmitglied Thomas Meier die Genossen für diese Problematik.

Er sieht auch die Stadt Lampertheim in der Verantwortung für die Mitbürger, kritisiert gleichzeitig den Bürgermeister und die Fraktionen CDU, Grüne und FDP, „die sehen das Thema als nicht dringend, sie würden sonst andere Prioritäten setzen“, so Meier in einer Ankündigung. Die Sommertour wird dann bei Pizza im Eiscafe Da Tete ausklingen. fh