Sommertour führt zu Bauprojekten in Hofheim

Hofheim. Beim Stop der SPD-Sommertour in Hofheim rückte der soziale Wohnungsbau in den Mittelpunkt. Hofheims SPD-Vorsitzende Silke Lüderwald freute sich über den Zuspruch an der Grillhütte, von wo aus die Fahrt auf Rädern oder im Pkw gestartet wurde. Den Genossen ging es bei der praktischen Anschauung der Objekte um die vorhandenen Unterschiede und Gegensätze. Zum einen gibt es in der Erzbergerstraße 3-5 die neuen und modernen, von der Baugenossenschaft Lampertheim (BGL) hergestellten Wohnungen (wir berichteten), die einen famosen Eindruck hinterlassen.

„Das zeigt uns, wie toll sozialer Wohnungsbau sein kann“, so Lüderwald. Dem gegenüber stehen etwa die „Alte Mühle“ in der Kirchstraße oder die Flachbauten am Sportplatz, die zum Teil einen erschreckenden und zugleich fragenden Eindruck vermitteln. „Lohnt es sich noch zu renovieren?“, fragte die SPD-Vorsitzende etwa in die Runde, als sie vor der „Alten Mühle“ Halt machten. Die Eindrücke, die bei der Sommertour in Hofheim gesammelt wurden, waren letzten Endes oberflächlich. Wie es in den Objekten aussah, konnte bestenfalls erahnt werden. „Es muss jemand bei“, so die Forderung der Genossen, um Belegung und Zustand fachmännisch abklären zu lassen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Klingler ging am Stopp Alte Mühle auf den Antrag der SPD-Fraktion zur Überprüfung des Zustandes des städtischen sozialen Wohnungsbaus ein. Es mache wenig Sinn, wenn die BGL neu baut und gleichzeitig städtische Wohnungen leer stehen, weil der Zustand keine Nutzung möglich macht. Der Istzustand sollte dringend festgestellt werden.

Die langjährige Ortsvorsteherin Rita Rose lenkte die Aufmerksamkeit der Tourteilnehmer auf die Schrebergärten entlang der Rinne. Auch diesbezüglich liegt für die Genossen einiges im Argen. Pächter werden seitens der Stadtverwaltung nur noch mit Jahresverträgen bedient, einige der mehr als 60 zur Verfügung stehenden Parzellen liegen brach und werden nicht mehr genutzt. Dabei sei ein Bedarf und Nachfrage durchaus vorhanden. „Jeder ist doch froh über eigenes grün“, findet es Rita Rose einfach nur schade und bedauerlich, hier Kapazitäten brach liegen zu lassen und nicht zu nutzen, den Freizeitwert einfach zu ignorieren. Ein neues Konzept soll hier Abhilfe schaffen.

Bürgerabstimmung in Planung

Den mitfahrenden Genossen aus Lampertheim wurde an der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße auch noch ein Eindruck über Hofheims neue Mitte gegeben. Der Erste Stadtrat Marius Schmidt verwies hierbei auf die in Vorbereitung befindliche Bürgerbeteiligung in Form einer Karten- und Onlinebefragung zur „Zukunft Alte Schule“, die in der nächsten Ortsbeiratssitzung vorgestellt werden soll. Abstimmungsarbeiten seien diesbezüglich am Laufen.

Weiterhin bestätigte Schmidt, dass in Hofheim zusätzlicher Bedarf an Kita-Plätzen besteht. Aktuell würde eine zusätzliche Gruppe ausgelastet sein. Die bestehenden Kindertagesstätten könnten allerdings nicht weiter ausgebaut werden, dafür würde sich wiederum die Alte Schule anbieten.

Beim Thema Jugendtreffplätze will der Erste Stadtrat auch die Hofheimer mit einbeziehen. Ein Grußwort richtete auch SPD-Direktkandidat Sven Wingerter an die hiesigen Genossen, sprach fehlende Wohnungen im Kreis an, ging auf den wichtigen Neubau der BGL ein und die dringenden Zustandsfeststellung des städtischen Bestandes. Carsharing und E-Lastenbike seien gute Beispiele für Zukunftsmission und modernstes Mobilitätsprogramm, diesbezüglich sei Hofheim gut aufgestellt.

Auch ein Blick auf den von der SPD bei Gemüse-Back in der Lindenstraße aufgestellten Bienenfutterautomat durfte nicht fehlen, ein kleines Beispiel für den Klimaschutz, bevor beim Abschluss an der Grillhütte der Steh-Imbiss mit leckeren, von Uwe Häussler zubereiteten Fleischkäsebrötchen und gegrillten Zwiebeln eingenommen wurde.

Eine kleine Randerkenntnis der Tour: Nach wie vor sind vor der Grillhütte keine Sitzgelegenheiten aufgestellt, die vorhandene Boulebahn präsentierte sich in einem katastrophalen und somit nicht nutzbaren Zustand, so dass einige Boulespieler die vorhandene Freifläche vor der Grillhütte zur Ausübung ihres Hobbys nutzten. fh