Sommertour führt nach Hüttenfeld

Hüttenfeld. Die Lampertheimer SPD startet in die zweite Hälfte ihrer diesjährigen Sommertour. Am Montag, 9. August, geht es nach Hüttenfeld. Die Sozialdemokraten treibt dort vor allem das Thema „Jugend“ um. Die Tourstation beginnt um 18 Uhr und findet auf dem Grundstück „Gut Rennhof“ in der Hemsbacher Straße 3 statt. Dort wird ein potenzieller Standort für einen Jugendtreff ausgekundschaftet, der den wegfallenden Jugendraum der evangelischen Gemeinde kompensieren soll. Der gesellige Abschluss findet bei den Kleingärtnern statt. Zuvor begutachten die Sozialdemokraten einen möglichen Standort für einen „Generationentreffplatz“. Gäste sind eingeladen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1