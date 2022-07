Sommerfest mit Ehrungen

Lampertheim. Bestens gelungen war das Sommerfest der Alten Herren (AH) des VfB Lampertheim. Diese sehr beliebte Veranstaltung ist inzwischen auf den gesamten Verein ausgedehnt. Und so begrüßte das Organisationsteam mehr als 100 Gäste, darunter auch viele Freunde des Vereins. Nicht zu vergessen die Spieler der ersten Mannschaft, die sich nach der Spielgemeinschaft mit dem FC Olympia fußballerisch wieder auf Solopfaden begibt und in der Kreisliga C Bergstraße ihre Fähigkeit unter Beweis stellen will.

Für Speis und Trank war jedenfalls bestens gesorgt. Und auch ein Spanferkel wurde bei fachgerechter Vorgehensweise von Dirk Weinheimer und Dr. Boris Rothacker gegrillt. Der VfB Lampertheim präsentierte sich an diesem Abend von seiner besten Seite. Geehrt wurden viele Mitglieder – auch aus den Jahren 2020 und 2021, in denen die Ehrungen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten. Präsente überreichten dabei Joachim Brockmann, der stellvertretende Vorsitzende Sascha Betz sowie Vereinschef Thomas Sickinger.

Dabei plauderte Uwe van gen Hassend aus dem Nähkästchen und verriet dabei einiges über die Jubilare.

Zehn Jahre sind nun schon Nico Diehl, Leonidas Lazaridis, Matthias Lösch, Marcel Schremser, Stefan Svrga, Tobias Wolf und Connor Zawolka Mitglied im Verein. Holger Klincke, Markus Köcher, Akeem Ojeaga, Britta Ojeaga und Andreas Weiß bringen es sogar auf 20 Jahre. Auf 25-jährige Mitgliedschaft können Harald Betz, Sascha Betz, Jürgen Daunke, Marco Herweck, Karl-Heinz Seelinger und Karl-Heinz Wetzel zurückblicken. Dieter Hamm, Michael Henkel, Bernhard Hohlweck, Bernd Jäger und Dirk Weinheimer ehrte der Verein für 30 Jahre treue Mitgliedschaft. Seit nunmehr 40 Jahren gehören Steffen Köhler und Stefan Mai dem VfB Lampertheim an.

Julia Bischof, Harald Burth und Wolfgang Zöller halten nun schon seit 50 Jahren die grün-weißen Farben hoch. Dies wird von Hans Gaier (60 Jahre) übertrumpft. Aber der VfB-Vorstand ehrte auch für 70 Jahre. Denn so lange gehören Hugo Henkel, Helmut Bauer und Karl-Heinz Schmitt dem Verein für Bewegungsspiele an.

So klang der Abend in stimmungsvoller Partymusik aus, und viele freuten sich schon auf eine Wiederholung im kommenden Jahr. Diese wird möglicherweise in die Jubiläumsfeierlichkeiten des Vereins eingebunden. 75 Jahre ist es dann her, dass der VfB Lampertheim aus der Taufe gehoben wurde. Aber auch zum 60. Geburtstag der Alt-Herren-Abteilung werden die Mitglieder dann ihr Glas erheben. hias