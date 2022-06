Sommerfest am 9. Juli

Hofheim. Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) hat neben der Terminplanung für die nächsten Monate auch seine Kampagnengestaltung in trockenen Tüchern. Nach der jüngsten Jahreshauptversammlung (wir berichteten), in der Volker Hildebrand zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde, lädt der Verein seine Mitglieder am Samstag, 9. Juli, ab 17.11 Uhr zum Sommerfest ein. Eine feste Größe bilden die HCV-Narren bei der Howwemer Kerb vom Samstag, 10. September, bis Montag, 12. September.

Gleich zweifach wird die Kampagne 2022/23 am Freitag, 11. November. eröffnet. Zunächst um 16.11 Uhr gemeinsam mit den Narren der Canisiushaus-Fastnacht am „Ausscheller“, dann am Abend ab 19.11 Uhr in einer internen Runde. Hoch her geht es dann am Samstag, 12. November, ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus mit der partyband „Lollies“. Der Kartenvorverkauf für die beiden Prunksitzungen an den Samstagen 28. Januar und 4. Februar beginnt am Sonntag, 20. November, um 10.33 Uhr im Bürgerhaus. Im IT-Corner können ab Montag, 28. November, Karten für die Hexennacht am Donnerstag, 16. Februar, gekauft werden.

Mit dem Bühnenaufbau im Bürgerhaus wird ab Mittwoch, 28. Dezember, begonnen. Die Ordensgala steigt am Sonntag, 22. Januar, ab 14.11 Uhr im Bürgerhaus. Neben den Prunksitzungen und der Hexennacht bietet der HCV am Sonntag, 12. Februar, ab 15.11 Uhr im Bürgerhaus auch wieder seine traditionelle Kinderfastnacht an. Fest eingeplant haben die Narren auch die Umzugsbeteiligungen am Fastnachtssonntag, 19. Februar, in Bürstadt und zwei Tage später in Lampertheim. Dazwischen fällt am Rosenmontag, 20. Februar, der Besuch in den hiesigen Kindertagesstätten. Mit dem Heringsessen am Aschermittwoch, 22. Februar, 18 Uhr, im Bürgerhaus wird die Kampagne beendet. fh