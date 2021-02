Lampertheim. Schnelle und unkomplizierte Hilfe hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Alten- und Pflegeheimen vor allem bei der Testung auf Covid-19 versprochen. Hiesige Einrichtungen konnten dem Kreis Bergstraße melden, ob sie diese Unterstützung in Anspruch nehmen wollen.

„Wir machen in der Woche 280 Tests, und für jeden muss man mindestens zehn Minuten Zeit berechnen. Das entspricht über 40 Stunden Arbeitszeit“, rechnet Benedict Pretnar vor. Er leitet unter anderem das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung des Caritasverbandes in der Hagenstraße. Pretnar wäre froh, wenn sein Personal von dieser Aufgabe wieder entlastet würde. Deswegen hat er Interesse an der Unterstützung durch Bundeswehrsoldaten angemeldet. „Darüber hinaus suchen wir schon seit einiger Zeit Menschen mit medizinischer Vorbildung, die uns helfen können“, ergänzt er.

Nach wie vor sind Besuche in den Altenheimen streng geregelt. Zahl und Dauer der Besuche sind limitiert und nur mit Terminvereinbarung möglich. Außerdem muss jeder Besucher einen Corona-Antigen-Schnelltest machen lassen. „Wer sich nicht testen lassen will, kommt nicht rein“, sagt Pretnar. Dem Heimleiter ist es aber wichtig, dass jeder Bewohner Besuch empfangen kann. „Deswegen testen wir selbst und tragen auch die Kosten.“ Es gebe auch Heime, die nicht testen, sondern von den Besuchern den Nachweis eines negativen Testergebnisses verlangen. Wer das privat machen lasse, zahle aber um die 40 Euro, da käme schnell eine stattliche Summe zusammen, die sich manche unter Umständen nicht leisten könnten und deswegen auf Besuche verzichteten. Die Bewohner im Altenheim Mariä Verkündigung werden anlassbezogen getestet, die Mitarbeiter zwei Mal pro Woche. „Das nervt und ist nicht angenehm, aber es muss sein. Ich hoffe, dass wir im Herbst damit durch sind“ sagt Pretnar im Gespräch mit dieser Redaktion.

Auch Henning Krey, Leiter des Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in der Hospitalstraße, wäre froh, wenn die Bundeswehr das Testen in dem Heim übernehmen würde. Hier gelten ebenfalls weiterhin strenge Besuchsregeln. Bewohner empfangen, sofern sie nicht bettlägerig sind, ihre Besucher in speziell hergerichteten Besuchsräumen, und auch hier werden alle Besucher auf eine Corona-Infektion getestet.

Krey hat dem Kreis einen Bedarf von zwei Vollzeitstellen gemeldet. Die Soldaten könnten dann nicht nur die Besucher testen, sondern auch Mitarbeiter und Bewohner. „Das würde unsere Pflegekräfte und unser Betreuungsteam deutlich entlasten.“ Krey hofft auf baldige Unterstützung.

Zweite Impfung steht noch an

Im Haus Dominikus der Senioren-Residenzen Römergarten in der Anne-Frank-Straße waren seit einem Corona-Ausbruch im Dezember in den vergangenen Wochen keine Besuche erlaubt, weil das Haus unter Quarantäne stand. „Wenn wir nächste Woche wieder öffnen dürfen – sobald das Gesundheitsamt die Freigabe erteilt –, werden auch bei uns Besucher und alle, die Bewohner zu einem Spaziergang oder ähnlichem abholen, wieder getestet“, sagt Leiter Carsten Böhn. „Wir machen das selbst, da können wir das besser steuern“, erklärt Böhn, warum er keinen Bedarf an soldatischer Unterstützung angemeldet hat. Bewohner und Mitarbeiter im Haus Dominikus werden ebenfalls regelmäßig getestet und freuen sich momentan auf die zweite Impfung: Die ist laut Böhn für den 11. Februar terminiert. Die erste hätten alle gut vertragen.

In 27 Heimen im Kreis Bergstraße ist die Corona-Impfung durch die mobilen Teams des Impfzentrums Bensheim bereits abgeschlossen. Elf warten, wie das Haus Dominikus derzeit auf den zweiten Durchgang. In fünf Einrichtungen wurde noch nicht begonnen, weil noch nicht die nötigen Unterlagen vorliegen. Dies hat Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag in einer Video-Pressekonferenz mitgeteilt.

Am Donnerstag sollten auch alle Alten- und Pflegeheime noch einmal abgefragt werden, ob sie Bedarf an Bundeswehr-Unterstützung haben. Dieser werde dann an die Bundeswehr weitergemeldet, so die Kreisgesundheitsdezernentin Diana Stolz. Sie hofft, dass dann bis Ende nächster Woche die Soldaten tatsächlich ihren Dienst in den Altenheimen antreten können. Die Ministerin habe schnelle Hilfe zugesagt.