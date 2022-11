Solarenergie für daheim

Lampertheim. Angesichts hoher Energiekosten suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, Strom einzusparen. Die „Solar-Steckdose Lampertheim“ lädt daher am Freitag, 11. November, um 19 Uhr zu einer Info-Veranstaltung in den Hilfeladen EMIL (Emilienstraße 3) ein. Thema sind sogenannte Stecker-Solar-Module. Dies sind kleine Solaranlagen, die ohne großen Aufwand von Laien in Betrieb genommen werden können. Der Ertrag pro Modul sei im besten Fall bei 350 kWh pro Jahr, bei einem Strompreis von 40 ct/kWh könne man somit jährliche Kosten von 140 Euro einsparen. Die Roßdorfer Energiegemeinschaft bietet Sammelbestellungen an, bei der die Module im Großeinkauf günstig beschafft werden. Die „Solarsteckdose Lampertheim“ ist nach eigener Aussage dafür ein Sammelbestellungsservice. Eine Bestellung ist bis Ende November möglich. Geliefert werden soll im April 2023. Ein Solarmodul mit Wechselrichter kostet 359 Euro. Die „Solarsteckdose Lampertheim“ ist eine Initiative der Lampertheimer Grünen. her

