Sogar ein Schlauchbootgeborgen

Hofheim. Rund 40 freiwillige Helfer haben sich am Samstagvormittag an der Gemarkungsreinigung rund um Hofheim beteiligt. Auf dem Platz hinter dem Feuerwehrgerätehaus hatte die Stadt Lampertheim einen Container platziert, der nach Abschluss der Aktion fast ganz gefüllt war.

Die Helfer in Hofheim rekrutierten sich aus dem Schützenverein, evangelischen Posaunenchor, der Liebenzeller Gemeinde, der Siedlergemeinschaft, CDU und dem Fußballverein. Jürgen Henkel koordinierte den Einsatz im Gemarkungsgebiet.

„Alles, was man aus dem Auto werfen kann“, wurde speziell an der Westumgehung in blauen Müllsäcken eingesammelt, wie Henkel berichten konnte.

Anhänger nötig

Speziell am Altrhein waren die „Fundstücke“ dann weitaus größer und mussten auf einem Anhänger zurück nach Hofheim gekarrt werden. Ein großes Ledersofa, Garten–stühle, ein Schlauchboot, Barhocker oder ein Katzenklo wurden in dieser Gegend illegal entsorgt, was für reichlich Kopfschütteln bei den Beteiligten sorgte.

Das sonst übliche Essen bei der Freiwilligen Feuerwehr musste mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie entfallen. Hier wollten die Veranstalter kein Risiko eingehen. Stattdessen händigte Jürgen Henkel allen Freiwilligen einen Fünf-Euro-Gutschein von Eis Oberfeld aus, damit sich die Helfer dort bei Gelegenheit eine Erfrischung gönnen können. fh