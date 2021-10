So farbenfroh ist der Lampertheimer Herbst

Lampertheim. Die verschiedenen Farben des Herbstes hat „Südhessen Morgen“-Leser Peter Kunzmann vor der Hans-Pfeiffer-Halle mit seiner Kamera eingefangen. Das Foto hat der Lampertheimer dieser Zeitung für die Bildergalerie „Urlaub zuhause“ zur Verfügung gestellt. In der Galerie auf der Homepage www.mannheimer-morgen.de/suedhessen finden sich viele Beispiele dafür, wie schön es in der Heimat sein kann – zu jeder Jahreszeit. Wenn auch Sie Lieblingsorte in Lampertheim und Umgebung haben, an denen Sie gerne Ihre Zeit verbringen oder Sie in der Stadt oder dem Umland ein schönes Motiv vor die Kameralinse bekommen haben, dann laden doch auch Sie ihre Bilder auf unserer Homepage hoch und lassen Sie andere Leser an Ihren Impressionen aus der Region teilhaben. swa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Bilddateien hochladen unter www.mannheimer-morgen.de/leserfotos