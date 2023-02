Sketche, Lieder, Senfberliner

Lampertheim. „Die Karawane zieht weiter, dä Sultan hätt Doosch!“, das Karnevalslied der Höhner erklingt, und die Seniorinnen und Senioren fassen sich an den Schultern und unternehmen eine Polonaise durch die Cafeteria. Alleinunterhalter Horst Herrmann spult ein Stimmungslied nach dem anderen ab, und die Feiernden in der Lampertheimer Seniorenbegegnungsstätte singen kräftig mit. Das Helferteam, die sogenannten Blauen Engel, haben den Saal in der Alten Schule und die Tische fastnachtsmäßig bunt geschmückt. Und weil zudem Valentinstag ist, wurde auch Streuschmuck in Form von Herzen als Deko verwendet. Außerdem ist ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt worden, das ausgelassene Stimmung bringt.

Witzige Vorträge

Die Moderation des närrischen Nachmittags hat Angelika Krüger übernommen, und einige Fastnachter steigen in die Bütt und bringen die Gäste mit ihren witzigen Vorträgen zum Lachen. Gelacht wird bis zum Ertönen des Tuschs, eingespielt von Herrmann. „Ich bin heute die Valentina“, verkündet Krüger und fügt augenzwinkernd hinzu: „Seid nett zueinander, trinkt nicht zu viel und hakt euch beim Schunkeln unter.“ Berliner gehören zur Fastnachtsfeier wie bunte Luftschlangen. Unter dem mit Marmelade gefüllten Gebäck war aus Spaß ein mit Senf gefüllter Berliner versteckt worden. Eine Seniorin erwischt die scharfe „Leckerei“, kostet und verzichtet. Als Trostpreis bekommt sie ein Glas Senf geschenkt.

„Ole Ole Fiesta, Fiesta hier am Rhein, kann genauso schön, kann genauso schön, wie am Rio Grande sein“, stimmt Horst Herrmann an und alsbald erklingt ein prächtiger Narrenchor. Gesungen und geschunkelt wird nach Margit Sponheimers Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“, und beim „Fröhlichen Wanderer“ trällern die Fastnachter das „Faleri falera.“

Friedel Keller verkörpert in ihrem Sketch eine Beamtin. Schon das Schwenken von Lampertheimer Fähnchen verrät, wo die Szene spielt. Im Stadthaus sei die Hölle los gewesen, stöhnt die Beamtin. Stundenlang habe sie aus dem Fenster geschaut. Was für ein Stress! Im nächsten Sketch präsentiert sich Friedel Keller als nervende Café-Besucherin, großartig wie eine Schauspielerin. Mit Gerlinde Hellmuth als geduldige Bedienung spielt sie den Einakter „Tasse oder Kännchen“. Beide Seniorinnen begeistern, die Gäste wischen sich Lachtränen aus den Augen.

Die hübsche Katharina verkörpert Angelika Krüger. Sie kommt von einer Reise zurück und packt ihren Koffer vor der Gästeschar aus. Lauter schöne und nützliche Sachen kommen zum Vorschein. Wie Franzbranntwein, Rheumamittel, ein Döschen fürs Gebiss und selbst gestrickte Unterhöschen. „Das sind alles Sachen, die mich glücklich machen“, meint die heimkehrende Katharina und das närrische Publikum amüsiert sich köstlich.

Kalle Horstfeld, der nächste Büttenredner, ist hell auf begeistert, wie quietschfidel die Seniorinnen und Senioren feiern. In seiner Rede berichtet der Neurentner über seinen Alltag. Mit dem Fazit, wie anstrengend ein Rentner-Dasein ist. Manche Gäste nicken zustimmend.

Die nächste Schunkelrunde startet beim Lied „Tulpen aus Amsterdam“ und lässt sicherlich manchen der Gäste schon vom Frühling träumen.