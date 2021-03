Hofheim. Mit der im November 2020 im Bürgerhaus aus der Taufe gehobenen und völlig unabhängig agierenden Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) bietet sich den Hofheimern bei der anstehenden Ortsbeiratswahl am Sonntag, 14. März, eine weitere Möglichkeit der politischen Mitbestimmung an. Nach der Wahl will sich die BGH als eingetragener Verein etablieren, wozu bereits eine Satzung erarbeitet wurde.

„Wir wollen jeden Hofheimer vertreten“, beschreibt die BGH im zweiten von mittlerweile drei Flyern ihr Ziel. Die Gruppierung sieht sich selbst als etwas völlig Neues und will allen, die sich keiner politischen Partei zugehörig fühlen, die Chance geben, Einfluss zu nehmen. Auf Listenplatz eins findet sich mit Lothar Bauer der Politikerfahrenste, der viele Jahre für die Sozialdemokraten im Ortsbeirat saß, aber Ende 2020 aus der SPD ausgetreten ist. Er habe sich bei den Genossen nicht mehr wohlgefühlt, sagt der Hofheimer im Gespräch mit dieser Redaktion. Es sei ihm zu personenbezogen und zu wenig sachbezogen zugegangen.

Mehrere Mitstreiter

Überzeugt von der Idee der Bürgergemeinschaft Hofheim will der 53-Jährige für Glaubwürdigkeit, Geradlinigkeit und Ehrlichkeit stehen. Bauer selbst sieht sich als Teamplayer. Er schwärmt geradezu von seinen Mitbewerbern, die sich ebenfalls um einen Platz im Ortsbeirat bewerben. Das sind Jason Steimer, Dorothea Drischel, Britta Vasta, Markus Stöckel, Georg Weiland sowie mit Doris Brandt-Schader und Rosemarie Beisel zwei weitere ehemalige SPD-Mitglieder. 13 weitere Personen unterstützen die BGH im Hintergrund.

„Wir haben in kürzester Zeit viel auf die Beine gestellt, alles aufgeholt, wo andere Jahre Zeit hatten“, sagt Bauer. „Wir wollen Sitze im Ortsbeirat haben“, lautet die offensive Ausrichtung der BGH, die vor allem die Parteiverdrossenen in Hofheim ansprechen will. „Alle bei uns sind mit unheimlichem Engagement und Spaß dabei, das kenne ich so nicht“, so Bauer, dessen Bürgergemeinschaft sich bewusst in den sozialen Netzwerken zurückhält und die Wahlwerbung komplett aus eigener Tasche finanziert.

Bauer legt im Gespräch Wert auf Authentizität. Ihm und der BGH gehe es um Sachthemen: „Wir wollen etwas bewegen.“ Auch wenn Schnittpunkte zu anderen Parteien nicht gänzlich auszuschließen seien, betrachte sich die BGH als eigenständig und verfolge eigene Themen. Auf keinen Fall sei die Gruppierung eine „SPD 2.0“.

In den wenigen Monaten ihrer Existenz hat sich die BGH in viele Themen eingearbeitet und Lösungsvorschläge konzipiert. Bis zur Wahl steht in der Nibelungen-Apotheke und in der Postfiliale ein Kummerkasten, in den alle Hofheimer Verbesserungsvorschläge oder Meinungsäußerungen einwerfen können. Der BGH liegen laut Bauer vor allem die Verbesserung der Lebensqualität der Senioren, ein Tempolimit in den Durchfahrtsstraßen und Querungsmöglichkeiten für Fußgänger am Herzen.

Verkehrsprobleme im Blick

Das Thema Lkw-Verkehr brennt der BGH wie vielen Hofheimern unter den Nägeln. Weitere Themen, die die BGH angehen will, sind Radwegenetz, Gewerbe, Neubaugebiete, Vereinsleben, Plattformen für Kinder und Jugendliche sowie achtlos weggeworfener Müll auf Straßen oder Feldern.

In der Karlsbader Straße sehen Bauer und seine Mitstreiter in zweierlei Hinsicht Optimierungsbedarf: Die Einfahrt in Richtung Unterführung sei sehr unübersichtlich. In der Verlängerung der Karlsbader Straße sei ein schmaler asphaltierter und unbeleuchteter Feldweg in Richtung Wattenheimer Weg für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge in beiden Richtungen befahrbar. Da er zugleich Schulweg für Kinder und Jugendliche ist und auch von vielen Spaziergängern genutzt wird, will sich die BGH für den Ausbau des Weges und eine Beleuchtung stark machen. „Hier besteht definitiv großer Nachholbedarf“, so Lothar Bauer, der zwar die Liste anführt, sich aber nicht als Topkandidat der BGH sieht. „Wir treten als Gruppe auf und wissen, wo wir herkommen“. fh