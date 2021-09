Sinnesreisen rund um die Ernährung

Lampertheim. Ein gerngesehener Gast besuchte jüngst die Kindertagesstätte „Am Graben“ in Lampertheim: Miriam Mansour, Mentorin des Projektes „Abenteuer Essen“, überreichte der Einrichtung das Zertifikat für das Projekt „Abenteuer Essen”. Die Kita bewarb sich 2019 beim Projekt der SRH Hochschule Heidelberg. Klar war die Freude nun sehr groß, als die Nachricht kam, dass die Lampertheimer Einrichtung ausgewählt wurde.

Die ersten Lebensjahre entscheiden darüber, wie sich die Ernährungsweise und das Essverhalten im späteren Leben entwickeln. Das Projekt „Abenteuer Essen“ stellt deshalb Kita-Kinder in der Metropolregion Rhein-Neckar in den Mittelpunkt.

Über ein Jahr nahmen Katrin Klein, Sandra Ulmer und Ramona Kettering an mehreren Workshops teil. Mit den Kindern wurden viele „Sinnesreisen“ durchgeführt. Zum Beispiel das Thema Milch: „Hier haben wir zuerst einen Ausflug auf einen Bauernhof gemacht, und die Kinder bekamen einen guten Einblick, wo die Milch herkommt. Nämlich von der Kuh und nicht aus dem Supermarkt. Anschließend wurde über mehrere Wochen vieles mit Milch hergestellt: Vollkornwaffeln wurden gebacken, Erdbeermilch selbst gemacht und vieles mehr“, teilte die Kindertagesstätte mir.

Das Highlight war aber das Buttern. Die Kinder lernten, dass man aus Sahne Butter machen kann. Die Sahne gießt man beispielsweise in ein Einmachglas, und durch kräftiges und langes Schütteln entsteht Butter. Die Elternarbeit steht auch im Fokus: So gab es zwei Elternveranstaltungen. Am Adventsfest stellten die Kinder ihren Eltern das Buttern vor. Es war ein großer Spaß, da die Kinder ihren Eltern verschiedene Utensilien wie Schneebesen, Gabel, Schüsseln und Einmachgläser zur Verfügung stellten, und die Eltern nun selbst experimentieren sollten, wie aus der Sahne Butter werden kann. Dazu gab es selbst gebackenes Dinkelbrot.

Ziel des Projektes ist es, das Thema Ernährung in den Kita-Alltag dauerhaft zu integrieren. Die Kinder lernen vom Säen bis zum Zubereiten, wo ein Lebensmittel herkommt. Die richtigen Schneidtechniken und Hygiene gehören ebenfalls dazu.

„Wir sind stolz auf unser Zertifikat und sind froh, dass wir wieder in Präsenz mit den Kindern auf Entdeckertour gehen können“, so die Kindertagesstätte. red