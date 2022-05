Sieg und Vizemeistertitel eingeholt

Lampertheim. Die zwei Athletinnen Anna Hofmann (15) und Liv Grete Köntopp (14) des WSV Lampertheim gingen am vergangenen Wochenende in Kassel bei den Offenen Deutschen Meisterschaften im Kanumarathon an den Start.

Die beiden gingen am Samstag im K2 an den Start des 16-Kilometer-Rennens der weiblichen Jugend gingen. Für sie war klar: „Wir wollen nicht die letzten werden.“ Aus diesem Satz spricht eine große Unsicherheit. Aber warum? Normalerweise fahren beide nur 500 Meter als Hauptstrecke. Dazu kommt, dass Anna noch nie einen Marathon gefahren war. Die Besonderheit neben dieser 16 Kilometer langen Strecke ist nämlich, dass man unterwegs aussteigen und über Land laufen muss, das Boot geschultert, am Ende dieser sogenannten Portage wieder einsteigen muss, um schnell weiterzupaddeln.

Anna Hofmann und Live Grete Köntopp bei der Vorbereitung auf das Rennen. © WSV

Die beiden Athletinnen mussten während des Rennens drei solcher Portagen bewältigen. Dazu kam noch, dass die britische Nationalmannschaft mit am Start war. Allein das flößte allergrößten Respekt ein.

Nach dem geglückten Start, der als Massenstart ausgetragen wurde und bei dem es daher oft zu Kenterungen kommt, fuhren die beiden in ihrem K2 ein beherztes Rennen und hefteten sich gleich an das Boot der favorisierten Britinnen.

Kilometer um Kilometer konnten sie ihren Vorsprung vor den anderen Booten ausbauen und am K2 der britischen Nationalmannschaft dranbleiben.

Sicherheit gab ihnen noch ein ganz wichtiges Detail, das Trainer Dieter Brechenser noch besorgt hatte: die Pumpe. Das Wasser, das ins Boot gelangt, wird mittels dieser am Stemmbrett befestigten Pumpe gleich wieder aus dem Boot gepumpt. Das spart viel Kraft. Als die Boote wieder gleichzeitig aus der letzten Portage kamen und nur noch 2,5 Kilometer zu fahren waren, musste die Entscheidung her. Spitze an Spitze fuhren sie auf die letzte Wende zu, von der es noch 1,3 Kilometer ins Ziel waren. Die Britinnen fragten sich ab, wie es ihnen ginge: „zwei von zehn“. Anna Hofmann und Liv Grete Köntopp verstanden sofort: Den beiden geht es sehr schlecht. Die sind zu knacken! An der letzten Wende fiel die Entscheidung. Liv Grete steuert das Boot in einer Ideallinie um die Wendebojen und forcierte auch gleich deutlich das Tempo. Die Britinnen versuchten alles, aber sie mussten die Lampertheimer Mädchen ziehen lassen. Die fuhren wie entfesselt zu ihrem Sieg und hatten am Ende eine halbe Minute Vorsprung.

Am nächsten Tag stand noch der K1 von Liv Grete Köntopp auf dem Plan. „Mir tut alles weh“, war morgens noch der Schmerz der Belastungen vom Vortag zu spüren. Doch sie ging professionell ins Rennen, war es doch schon ihr dritter Marathon.

Zunächst lief alles nach Plan, Liv Grete fuhr sicher in der ersten Gruppe mit und absolvierte die erste Portage. Doch dann – eine Unachtsamkeit? Sie wusste auch nach dem Rennen nicht, was es war. Liv Grete stürzte und fiel ins Wasser. Aufstehen, Boot ausleeren und los. Noch ein Sturz und noch einer. Gleich dreimal verlor sie das Gleichgewicht. Nahezu alle Boote fuhren vorbei und Grete lag abgeschlagen ziemlich am Ende des Feldes zurück.

„So konnte das nicht enden. Ich war so wütend.“ Liv Grete konnte so Boot um Boot aufholen und landete am Ende auf dem zweiten Platz der Deutschen Meisterschaften im Kanumarathon.

Das Fazit der beiden? „Es hat sehr weh getan, aber viel Spaß gemacht. Das war nicht unser letzter Marathon!“. red