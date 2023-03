Sieben Künstler, ein Motto

Hofheim. Die Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) hat ihrer Bleibe im ehemaligen Postgebäude in der Schulstraße 4 am zurückliegenden Wochenende richtig Leben eingehaucht. Sieben Künstler um den engagierten Galerie-KIL-Leiter Bernhard Hossner luden zunächst am Freitagabend unter dem Motto „Energy“ alle Kunstinteressierten zur Vernissage ein, dann am verbleibenden Wochenende zum Besuch dieser gleichermaßen imposanten wie interessanten Ausstellung aus.

Die von den beteiligten Künstlern unterschiedlich eingebrachten vielfältigen Stile gaben der Ausstellung eine besondere Note. Aufgeschlossen für Neues zeigt sich Hossner nicht nur bei seinen eigenen Werken, sondern auch bei der Organisation der Ausstellung, präsentierte er doch mit Clemens Szimm ein gänzlich neues Gesicht in der KIL, dessen bunte und fröhliche Bilder im James-Rizzi-Stil durchaus ins Auge fielen. Dabei bevorzugt der Neuling, auf den der Galerie-Chef nicht ohne Stolz verwies und ihn als ein echtes Howwemer Urgestein vorstellte, unter den Ausstellern allerdings eine 2D-Technik im Rizzi-Stil.

Lokalen Esprit versprühte neben Galeriechef und Geburtstagskind Bernhard Hossner bei der Vernissage auch die Hofheimer Performance-Künstlerin Fabienne Martin, die in ihren Bilder auf Yogaelemente vertraut. Bernhard Hossner, sogar international für seine Vielseitigkeit und Kreativität bekannt und gleichermaßen geschätzt, präsentierte neben seinen Bildern und bildhauerischen Meisterwerken mit einem größenmäßig alles überragendem neomonumentalen Lichtobjekt von knapp zwei Metern Höhe den Blickfang der Ausstellung schlechthin. Zu den noch wirkenden KIL-Gründungsmitgliedern zählt die mittlerweile in Worms lebende Gabriele Koblitz. Die Designerin bevorzugt mehr kleinformatige, aus Spachtel- und Drucktechnik hergestellte Bilder. Aus Großniedesheim bei Frankenthal fand Silke Steiner den Weg über den Rhein, deren Malerei als experimentell und expressiv eingestuft wird.

Zum ersten und sicherlich nicht zum letzten Mal bei der KIL mit dabei ist auch Kriemhild Schach aus Mainz. Im Hauptberuf Architektin beim ZDF zeigt die Künstlerin Bilder in Aquarelltechnik, die sie mit Watercolor und Urban Sketching in Verbindung bringt. Obendrein liefert Schach noch hochwertige Designkunst. Karin Pennther ist in Hofheim längst keine Unbekannte mehr. Die Bilder der Frankfurterin sind geprägt von Acryl und Tusche sowie vielen Kreismotiven.

Den musikalischen Rahmen der Vernissage, zu der auch Bürgermeister Gottfried Störmer und Lampertheims SPD-Chef Jens Klingler gekommen waren, bildeten die Black Tigers mit Günther Baus und Rolf Bopp.

Die Ausstellung ist noch nicht abgebaut. Nach vorheriger Rücksprache mit KIL-Chef Bernhard Hossner besteht für Interessenten noch die Option, die Ausstellung zu besuchen. fh