Sieben auf einen Streich für E2

Lampertheim. Mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden trennten sich die D2-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld und der SV Zwingenberg. Das Spiel verlief in den ersten Minuten sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Chancen. In der 25. Minute konnte Corvin Wunderlich sich über rechts durchsetzen und eine sehr schöne Flanke vors Tor bringen. Diese verwertete Shuraim Nur am langen Pfosten zur 1:0-Führung. Im Gegenzug trafen die Zwingenberger durch einen Fernschuss direkt zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte gingen die Zwingenberger konzentrierter ans Werk und trafen in der 36. und 37. Minute direkt nacheinander zur 1:3-Führung. Enes Bascoban markierte in der 40. Minute nach einem schönen Zuspiel von Corvin Wunderlich den Anschlusstreffer zum 2:3. In der letzten Minute gab es noch einen Eckball für die Lampertheimer, den Tim Holz per Kopfball zum vielumjubelten 3:3-Ausgleich nutzte.

Im ersten Rückrundenspiel des Jahres gewann die E1 des TV Lampertheim (TVL) mit 2:1 beim Kreisklassen-Tabellenführer TSV Auerbach 1. Der TVL zeigte von Anfang an eine engagierte Leistung. Durch einen direkt verwandelten Eckball von Emir Tinas ging Lampertheim nicht unverdient in Führung. Es entwickelte sich ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel. Nach einem starken Angriff erhöhte der TVL auf 2:0 durch Luca Riegel. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit konnte Auerbach nur noch auf 1:2 verkürzen. Das Spiel wurde immer hitziger mit teilweise recht harten Zweikämpfen. Letztlich brachte der von Sascha Anel und Christoph Riegel gecoachte TVL den Sieg über die Zeit.

Einen 7:2-Kantersieg über den VfL Birkenau feierte die E2 des TV Lampertheim. Nach einem kurzen Abtasten kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. Beide Torhüter verhinderten zunächst durch gute Paraden einen Rückstand. Nach einem Steilpass auf der rechten Seite konnte sich ein TVL-Spieler gegen die Abwehrspieler durchsetzen und schob den Ball unhaltbar in die kurze Ecke zur 1:0-Führung. Im direkten Gegenzug erzielte Birkenau nach einer schönen Flanke das 1:1 per Kopf. Der TVL antwortete mit einem direkten Konter zur 2:1-Führung. Wie schon beim 1:1 erzielte Birkenau im direkten Gegenzug das 2:2. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel trafen die Gastgeber erneut und gingen mit einem 3:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel spielte der TVL dominanter, ließ schnell das 4:2 und 5:2 folgen. Dem starken Torwart von Birkenau hatten es die Gäste zu verdanken, dass sie nicht weitaus höher in Rückstand gerieten. Kurz vor Spielende rundete der TVL den starken Auftritt beim ersten Saisonsieg mit zwei weiteren Treffern ab. fh

