Sieben auf einen Streich für E1-Jugend

Lampertheim. Enttäuscht traten die B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld nach der 2:4-Schlappe in Heppenheim die Heimfahrt an. Vor allem mit der Leistung im ersten Durchgang konnten die beiden Trainer Axel Ernst und Herbert Krämer einfach nicht zufrieden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste kamen einfach nicht ins Spiel, agierten taktisch ungeschickt und machten es den Kreisstädtern zu einfach. So wurden die eigenen Aktionen meistens unsauber oder unkonzentriert zu Ende gespielt und dadurch gute Torchancen zunichte gemacht. Die Heppenheimer erzielten in der 20. und 25. Minute die 2:0-Führung, mit der es in die Pause ging. Erst das dritte Gegentor in der 71. Minute rüttelte die Gäste auf. Gleich nach dem Anspiel erzielte Glent Morina den 1:3-Anschlusstreffer. Keine zwei Minuten später verkürzte Georg Wedmann auf 2:3, es keimte Hoffnung bei der JSG auf, doch noch ein Unentschieden mit nach Hause zu nehmen. Der Druck und die Spielfreude waren auf einmal wieder zurück, die JSG drängte auf den Ausgleich. Dadurch gab es Platz für die Gastgeber, die clever zum 4:2-Endstand konterten.

Niederlage für D2

Als verdient bezeichneten die Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer den 5:2-Sieg der JSG Reichenbach über die D2 der Kombination aus Lampertheim und Hüttenfeld. Die Gäste aus der Spargelstadt gingen die Partie motiviert an, hatten von Anfang an mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, aber weniger Chancen. Die Reichenbacher dagegen waren zweimal vor dem gegnerischen Tor und nutzten die Unsicherheit der Abwehr gnadenlos aus, trafen zur 2:0-Führung. Nach einem schönen Angriff konnte Tim Holz gekonnt zum Anschlusstreffer auflegen, den Shuraim Nur verwandelte. Die effektiv aufspielenden Odenwälder spielten immer wieder schnelle, steile Pässe nach vorne und erhöhten zum 3:1-Pausenstand. Hochmotiviert kamen die Gäste aus der Halbzeit, fest entschlossen das Spiel noch zu drehen. Durch einen Eckball, getreten von Corvin Wunderlich, konnte Niko Gaitantzis den Anschlusstreffer zum 2:3 markieren. Zwei weitere Treffer der Odenwälder machten die Hoffnung der Gäste zunichte, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

E1 in Torlaune

Die E1 des TV Lampertheim ließ beim Auswärtsspiel in Lorsch dem Gastgeber keine Chance und triumphierte mit 7:1. Mit der Spielweise und der Einstellung der TVL-Mannschaft waren die Trainer Sascha Andel und Christoph Riegel sehr zufrieden. Diese drei Punkte mussten in der Kreisklasse geholt werden, denn jetzt gilt es nachzulegen und möglichst schnell Abstand zum Tabellendritten aufzubauen. In die Torschützenliste konnten sich Aiden Andel und Jonathan Haaf jeweils zweimal eintragen. Luca Riegel, Emir Tinas und Nils Morweiser erzielten allesamt einen Treffer. Die geschlossene Mannschaftsleistung und spielerische Überlegenheit führte zum Auswärtssieg.

Für die E2 des TVL gab es in Heppenheim nichts zu holen, 1:8 endete das Gastspiel. Zur Pause mit dem 1:2 aus Sicht der Gäste war die Partie noch offen. Doch mit dem 3:1 und 4:1 stellten die Kreisstädter die Weichen auf Sieg, am Ende fehlte dem TVL die Gegenwehr. fh